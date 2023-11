Ieder jaar rond begin december is het weer traditie: de jaarlijkse Spotify Wrapped hoogtepunten. Daarmee bekijk je welke muziek jij het meest geluisterd hebt, wat je favoriete genre was en nog veel meer statistieken. Dit jaar vind je een apart Wrapped-tabblad in de Spotify-app, waar je nog veel meer muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar bekijkt, van alle Spotify-gebruikers wereldwijd.

Spotify Wrapped 2023

De komende weken kunnen we weer heel wat overzichten en lijstjes verwachten. Spotify is altijd van de partij zodat je dit jaar Spotify Wrapped 2023 kunt bekijken. Hiermee kun je zien welke nummers en artiesten jij het meest hebt beluisterd. Dat is leuk voor jezelf, maar ook om te vergelijken met je vrienden. Spotify kijkt daarbij naar de muziek die je tussen 1 januari en 31 oktober hebt geluisterd; dit is gedaan omdat het bedrijf tijd nodig heeft om de data te verwerken. Bovendien wil je niet dat er allemaal kerstliedjes in je lijst staan. Het kan dus de indruk wekken dat het een beetje achterloopt, als je recent helemaal gek bent geworden van een bepaalde arties.

Je vindt je Spotify Wrapped 2023 rechtsboven in de app. Tik daar op het Wrapped-tabblad, gevolg door de knop Jouw Wrapped linksboven. Vervolgens zie je je persoonlijke hoogtepunten in een Instagram Story-achtige weergave. Je ziet je favoriete nummer, genre en meer, maar ook naar hoeveel artiesten en nummers je geluisterd hebt. Spotify Wrapped heeft aan het eind van de hoogtepunten ook nog een kleine verrassing voor je klaar staan.

Los van het persoonlijke overzicht, vind je in het Wrapped-tabblad ook nog andere info, zoals de toplijsten van 2023, de beste nieuwe podcasts van 2023 en meer. In Nederland is Stiekem van Maan en Goldband één van de meest beluisterde nummers, net als Flowers van Miley Cyrus. Dit komt overeen met de toplijst van Apple Music. Apple Music-gebruikers kunnen voor hun persoonlijke overzicht ook terecht bij de Apple Music Replay 2023.