De meeste mensen zullen Spotify via de smartphone gebruiken, maar de streamingdienst heeft ook apps op smart-tv’s, mediaspelers zoals de Apple TV en gameconsoles. Dat is vooral handig als je in de woonkamer je favoriete muziek wil luisteren en geen slimme speaker hebt. Vandaag maakt Spotify bekend dat de tv-versie van de Spotify-app helemaal opnieuw gemaakt is. De tv-app ziet er niet alleen nieuw uit, hij heeft ook nog allerlei nieuwe functies.

Spotify tv-app vernieuwd: dit zit erin

Dankzij de update ziet de app er meer uit als de huidige mobiele en desktop-apps. Ook qua functies loopt hij nu meer gelijk. Allereerst heeft het beginscherm een nieuw ontwerp gekregen. Bovenaan vind je nog steeds het menu voor de zoekfunctie en je bibliotheek, maar je vindt hier nu ook snelkoppelingen naar je favorieten, persoonlijke aanbevelingen en je recent afgespeelde muziek. Ook handig is dat je nu je gehele wachtrij kan zien. Voorheen zag je alleen het volgende nummer, maar in de nieuwe weergave zie je dus de hele wachtrij.

De nieuwe tv-app van Spotify heeft ook een nieuwe donkere modus. Hierdoor is een groot deel van het Now playing-scherm zwart, zodat alleen de afspeelknoppen in beeld staan. Dit is vooral handig als je minimale afleiding wil en de tv echt louter als speaker fungeert. Een laatste functionele verbetering vind je als je de app met meerdere huisgenoten gebruikt. Bovenaan het scherm zie je nu altijd het actieve profiel. Vanuit daar kun je ook gemakkelijker wisselen. Zo heeft iedereen zijn of haar eigen bibliotheek en muzieksuggesties op het grote scherm.

Het vernieuwde design van de tv-versie van Spotify komt beschikbaar voor gratis en Premium gebruikers. Het wordt vanaf nu wereldwijd uitgerold op alle apparaten waarop de tv-versie van Spotify beschikbaar is. Wanneer de Apple TV-versie precies aan de beurt is, is nog niet duidelijk.