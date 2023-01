De speciale Apple Music Replay 2023-afspeellijst is vanaf nu beschikbaar voor Apple Music-gebruikers. Als je voldoende muziek geluisterd hebt, zie je daar welke nummers jouw favoriet zijn. De afspeellijst wordt gedurende het hele jaar wekelijks bijgewerkt.

Het is inmiddels vaste prik dat Apple aan het begin van het jaar begint met het uitrollen van de Apple Music Replay-afspeellijst. Bij Spotify krijg je aan het einde van het jaar alleen de hoogtepunten van het afgelopen jaar te zien, maar bij Apple Music begint de pret al helemaal aan het begin van het jaar. De Apple Music Replay playlist biedt een top 100 van je favoriete nummers van dit jaar, maar dan moet je wel voldoende muziek geluisterd hebben.



Apple Music Replay 2023 afspeellijst

Je vindt de nieuwe afspeellijst van Apple Music Replay 2023 naast die van de voorgaande jaren. Open de Muziek-app en ga naar het Luister nu-tabblad. Vervolgens scroll je helemaal naar onderen tot je bij het kopje Replay komt. Heb je voldoende muziek geluisterd, dan vind je daar de afspeellijst voor 2023 met maximaal 100 nummers die je het vaakst geluisterd hebt. De Apple Music Replay 2023-afspeellijst wordt elke zondag bijgewerkt. Je kan de afspeellijst ook raadplegen via de webversie van Apple Music.

Hou er wel rekening mee dat je de afspeellijst mogelijk niet meteen ziet. Zie je de afspeellijst in de Muziek-app niet staan, open dan de webversie en log daar in. Je ziet daar een progressiebalk voor je 2023-afspeellijst, zodat je ongeveer weet hoeveel je nog moet luisteren. Je moet immers genoeg muziek geluisterd hebben om een fatsoenlijke top 100 samen te kunnen stellen.

Naast de Replay-afspeellijst, biedt Apple Music aan het eind van het jaar ook een Story-achtig overzicht met hoogtepunten van het afgelopen jaar. In 2022 heeft Apple dit voor het eerst toegevoegd, als een soort tegenhanger van Spotify Wrapped. Het is nu inmiddels niet meer mogelijk om deze hoogtepunten van 2022 te bekijken.

Lees meer in onze algemene tip over de Apple Music Replay-functie, waarin we je stap voor stap uitleggen waar je de lijst kan vinden.