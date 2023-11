De Google Drive-scanner is handig voor het opslaan en ordenen van de inhoud van belangrijke fysieke documenten. Met de camera van je iPhone of iPad scant de app een document, waarna het document netjes wordt uitgelijnd en eventuele schitteringen in het beeld worden verwijderd. Door middel van machine learning kan de app automatisch een relevante titelsuggestie bij het document. Deze optie is echter alleen beschikbaar voor gebruikers uit de Verenigde Staten.

Google gebruikt voor de scanfunctie de VisionKit-api. Dat is Apple’s eigen tool voor dergelijke scanfuncties. Het scannen in Google Drive werkt dan ook net zoals in Apple’s eigen Notities-app, die al jarenlang een scanfunctie heeft. De komst van de scanfunctie naar Google Drive voor iOS werd daardoor hoog tijd. Ook andere aanbieders van cloudopslagdiensten bieden dergelijke scanfuncties aan, zoals Microsoft met de Microsoft Lens-app.

Scan maken via Google Drive op je iPhone

Om de scanfunctie in Google Drive te gebruiken, tik je bij Bestanden op het camera-icoontje rechtsonder. Richt de camera van je iPhone of iPad op een document, zoals een bon, notitieblok of producthandleiding en de app maakt automatisch een scan van het papier. Het is mogelijk om meerdere scans achter elkaar te maken, zodat je alle gewenste pagina’s van een document in hetzelfde Drive-bestand kunt opslaan.

Eerder deze week was Google Drive ook al in het nieuws. Meerdere Google Drive-gebruikers klaagden de afgelopen tijd over verdwenen bestanden in de opslagdienst van Google. Sommige gebruikers zeggen maanden aan gegevens kwijt te zijn. Het bedrijf heeft nog geen oplossing gevonden voor het probleem.