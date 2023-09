Songteksten in Spotify verdwenen? Dit is er aan de hand

Zie jij plotseling geen realtime songteksten meer in Spotify? Dan ben je mogelijk onderdeel van een test, want Spotify gaat de songteksten beperken.

In 2021 kondigde Spotify de uitrol van de realtime songteksten aan. Daarmee kan je live meezingen met je favoriete nummers, op een zelfde manier zoals dat ook in Apple Music kan. Sinds de uitrol in 2021 is de functie beschikbaar voor alle Spotify-gebruikers, maar de afgelopen dagen is je misschien al opgevallen dat de songteksten in Spotify verdwenen zijn. Hoe zit dit precies?



Spotify songteksten verdwenen: test als Premium-functie

Nu blijkt dat Spotify momenteel een test aan het doen is waardoor de songteksten alleen beschikbaar zijn voor betalende Premium-gebruikers. Gratis Spotify-gebruikers zagen de melding dat ineens Premium vereist is voor het bekijken van de realtime songteksten. Spotify zegt daarover dat het momenteel aan het testen is om de functie alleen beschikbaar te stellen voor betalende gebruikers.

Spotify zegt dat het in bepaalde markten bij een select groepje gebruikers aan het testen is om de functie alleen beschikbaar te stellen voor Premium-gebruikers. Dat betekent dus dat je nu moet gaan betalen om de voorheen gratis functie te kunnen gebruiken. Mogelijk zoekt Spotify dus naar meer manieren om gebruikers te laten betalen voor haar muziekdienst.

Hoewel het nu dus nog alleen om een test gaat, is het dus heel goed mogelijk dat de songteksten binnenkort voor geen enkele gratis gebruiker meer beschikbaar is. Spotify zou sowieso meer functies achter de betaalmuur willen zetten. Voorheen werd dit vaak met exclusieve content gedaan, maar de laatste tijd zien we vaker dat functies van de dienst een Premium-abonnement vereisen. Een voorbeeld daarvan is de Spotify AI DJ.

Mocht er meer duidelijkheid zijn over de toekomst van de Spotify-songteksten, dan lees je dat hier.