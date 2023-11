Er is een reden waarom Apple zoveel winst maakt: door flinke prijzen te vragen aan consumenten en bij toeleveranciers scherpe prijzen af te spreken. Dat blijkt uit de ervaringen van ARM, ontwerper van computerchips. Apple betaalt per apparaat 30 dollarcent voor het gebruik van de chiparchitectuur, terwijl concurrenten Qualcomm en MediaTek twee keer zoveel betalen. Beide bedrijven dragen ieder 10% bij aan de omzet van ARM, terwijl Apple voor slechts 5% van de omzet zorgt. Dat heeft The Information achterhaald.

ARM wordt niet rijk van de deal met Apple

Apple gebruikt de ARM-gebaseerde chips in iPhones, iPads en Macs met Apple Silicon. Daarnaast wordt de architectuur gebruikt in de Apple Watch en andere apparaten. Apple is erin geslaagd om zo’n goede deal te sluiten vanwege de marktpositie. Zelf verdient Apple miljarden aan iPhones, maar daar profiteert ARM niet van mee. Na de recente beursgang heeft ARM tevergeefs druk uitgeoefend op Apple om meer dan 30 dollarcent per iPhone te betalen.

Johny Srouji in compuberlab, maart 2022

Apple en ARM zijn al jaren partners, met een geschiedenis die teruggaat tot het Newton-tijdperk. Eind jaren tachtig was Apple zelfs voor 43% eigenaar van het bedrijf, maar gaandeweg zijn de aandelen verkocht. Na de beursgang heeft Apple volgens Reuters tussen de 25 en 100 miljoen dollar in ARM geïnvesteerd.

Toch rommelt er nu iets in de jarenlange samenwerking: CEO Masayoshi Son van moederbedrijf SoftBank zou het management bijeen hebben geroepen om duidelijk te maken hoe weinig Apple betaalt. Apple zou volgens hem meer betalen voor een simpel laagje plastic op het scherm, dan voor de geavanceerde chiparchitectuur van ARM. Son is ongelukkig met het feit dat ARM zo weinig verdient, terwijl de processors in zoveel apparaten zitten.

Son zou in 2016 met Tim Cook hebben gebeld, om aan te kondigen dat ARM de prijzen zou verhogen. Maar Cook sloeg de deur (virtueel) dicht en verwees Son naar het contract dat beide bedrijven hebben gesloten. ARM probeerde daarna bij andere bedrijven de prijzen op te voeren. Het contract tussen beide bedrijven loopt in 2028 af. Daarnaast loopt er een lange termijn-overeenkomst die nog tot 2040 doorloopt.