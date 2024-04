Er zijn talloze manieren om muziek te ontdekken en afspeellijsten te maken op Spotify. De muziekdienst maakt zelf diverse afspeellijsten, die op basis van jouw muzieksmaak voorgeschoteld worden. Je kunt daarnaast zelf een afspeellijst maken met nummers die je leuk vindt. Maar dat moet tegenwoordig makkelijker kunnen, moet Spotify gedacht hebben. Daarom is er nu de functie AI Playlist, zo kondigt Spotify aan. In Nederland moeten we er helaas nog even op wachten, maar het laat al wel zien hoe het maken van afspeellijsten makkelijker kan.

AI Playlist op Spotify

Spotify Premium-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Australië kunnen nu met een tekstcommando een afspeellijst laten samenstellen. Daarbij kun je nogal specifieke bewoordingen gebruiken. Het is dus niet alleen beperkt tot “maak een afspeellijst met de beste popliedjes”, maar ook dingen als “maak een afspeellijst met rustgevende muziek om me over het allergieseizoen heen te helpen”. Je kunt in je spraakopdrachten verwijzingen doen naar locaties, dieren, activiteiten, filmpersonages, kleuren of emoji, gecombineerd met bijvoorbeeld een genre, stemming, artiest of muziekperiode.

De functie is momenteel alleen als beta beschikbaar voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Australië, maar Spotify zegt dat het de functie de komende maanden gaat verbeteren en uitbreiden. De functie verschijnt als volgt in de Spotify-app:

Ga naar Jouw bibliotheek en tik op het plusje. Tik op de nieuwe optie AI Playlist. Geef met tekst een opdracht waar de afspeellijst op gemaakt moet worden. Tik op Maken.

Een jaar geleden bracht Spotify al de AI DJ-functie uit, waarbij ook kunstmatige intelligentie gebruikt wordt om passende muziek te vinden.

Bekijk ook Spotify wil je persoonlijke dj worden (met hulp van kunstmatige intelligentie) Spotify komt met een nieuwe functie genaamd AI DJ. De nieuwe functie speelt muziek af die past bij jouw smaak, zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Er zit zelfs een stem bij die rondom de muziek commentaar geeft, als een echte dj.

Ook Apple werkt aan AI-functies voor Apple Music

Spotify lijkt met deze functie Apple Music te slim af te zijn. Eerder dit jaar schreef Bloomberg nog dat Apple van plan is om AI-functies te integreren in diverse standaardapps op je iPhone, waaronder Apple Music en de Muziek-app. Daarin zou het gebruikt worden om het automatiseren van nieuwe afspeellijsten beter te maken. Of er ook sprake is van een eigen tekstcommando, is nog niet bekend. Meer over deze plannen horen we tijdens de WWDC in juni.