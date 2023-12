Het lijkt erop dat Spotify-gebruikers zich binnenkort weer direct via de iPhone-app kunnen abonneren. In de code zijn verwijzingen gevonden naar een systeem voor in-app aankopen.

Jaren geleden kon je je direct via de Spotify-app op de iPhone abonneren voor een Premium-abonnement. Vanwege de commissie die Apple rekent, lag de prijs via deze methode wel hoger dan wanneer je je via de website aanmeldde. In 2019 is Spotify gestopt met het direct abonneren via de iPhone-app. En voor wie sinds die tijd nog een Premium-abonnement via de App Store had lopen, riep Spotify afgelopen zomer op om zich opnieuw te abonneren via Spotify zelf. Maar blijkbaar hebben te weinig mensen dat gedaan en loopt Spotify misschien wel inkomsten mis, want MacRumors ontdekte in de code van de iPhone-versie van Spotify dat er weer gewerkt wordt aan in-app aankopen bij Spotify.

‘In-app aankopen Spotify keren terug op iPhone’

De verwijzingen naar in-app aankopen van Spotify zijn ontdekt door Aaron Perris, die regelmatig nieuwe functies in apps en stille firmware-updates ontdekt. De verwijzingen hebben betrekking tot een systeem voor in-app aankopen, waaronder een scherm dat je ziet bij het afronden van de betaling of als de betaling niet goed gaat. Het is echter nog onduidelijk of Spotify de in-app aankopen daadwerkelijk terug gaat brengen en zo ja, waar het dan voor gebruikt wordt.

De enige aankoop die je bij Spotify kan doen, is een abonnement op bijvoorbeeld Premium. Spotify verkoopt geen losse muziek of audioboeken, bijvoorbeeld. Op dit moment verwijst Spotify iPhone-gebruikers door naar de website, zodra je de app voor het eerst opent en nog geen Premium hebt. Daarbij erkent Spotify dat dit ‘niet ideaal’ is.

Spotify kan op ieder moment besluiten om gebruikers weer via de iPhone-app een abonnement te laten nemen, maar is daar met een reden mee gestopt. Spotify wilde niet meer de 30% commissie aan Apple afdragen, zoals dat verplicht is voor in-app aankopen die via het betalingssysteem van de App Store verlopen. In sommige landen mogen bepaalde apps een eigen betaalsysteem gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor datingapps in Nederland. Apple krijgt daar even goed een percentage van, maar dat percentage ligt lager dan de 30% die normaal gesproken geldt.

Wat is Spotify van plan met in-app aankopen?

Het is onduidelijk of Spotify met de wijzigingen in de code voorsorteert op gewijzigde App Store regels en dat ze bijvoorbeeld werken aan een eigen systeem voor in-app aankopen, zodra dat voor andere apps toegestaan is. Apple ligt in de EU ook onder een vergrootglas met betrekking tot EU-regels en moet zeer waarschijnlijk alternatieve app stores toestaan. Ook daarom kan Spotify bezig zijn met het maken van een nieuw betaalsysteem.

Hoe dan ook zal Spotify op zoek zijn naar extra inkomsten. En als gebruikers zich op meer plekken zich kunnen abonneren op een Premium-abonnement, krijgt Spotify meer inkomsten. En hoewel het abonneren via de app met Apple’s eigen betaalsysteem nadelen heeft voor Spotify, heeft het voor gebruikers ook veel voordelen. Zo heb je op die manier al je abonnementen op één plek en is het ook makkelijker om je abonnementen te beheren. Bovendien hoef je niet weer bij een extra dienst je betaalgegevens achter te laten.