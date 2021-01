Spotify komt met wachtrijen

Spotify is al sinds 2014 te gebruiken in CarPlay, maar er valt nog genoeg te wensen qua nieuwe functies. Het lijkt erop dat er verandering in komt, want volgens testgebruikers komt Spotify met de optie om je afspeelwachtrij te bekijken. Ook wordt de interface aangepast. Een van de testgebruikers deelde op Twitter enkele foto’s van de nieuwe features in de beta.



In de wachtrij

Op de foto’s is te zien dat Spotify werkt aan het tonen van de afspeelwachtrij. Zo kun je straks zien welk liedje er als volgende wordt afgespeeld. Een feature die momenteel al wel bij Apple Music in CarPlay te gebruiken is.

Naast de toevoeging van de wachtrijen, is er ook een aanpassing in de interface gedaan. Speel je straks een nummer af via Spotify op je CarPlay, dan zie je rechts bovenin een optie om naar de wachtrij te bekijken. Ook is het nu mogelijk om in het afspeelscherm op de naam van de artiest te drukken om naar zijn of haar pagina te gaan.

Visuele verbeteringen

Ook werkt Spotify aan enkele visuele verbeteringen in de CarPlay app. Zo zijn er nog altijd vier tabbladen bovenin het scherm te vinden met de kopjes Home, Onlangs afgespeeld, Zoeken en Bibliotheek. Op de foto’s is te zien dat er onder het Home-tabblad een snelkoppeling staat voor dagelijks nieuws en gepersonaliseerde afspeellijsten.

Het is nog niet duidelijk wanneer Spotify deze vernieuwde versie voor het grote publiek zal uitrollen. Vorig jaar kwam Spotify op de Apple Watch beschikbaar en ook op de HomePod is Spotify inmiddels te gebruiken.

In CarPlay zijn nog veel meer streaming muziekdiensten te vinden. Hieronder vind je een overzicht van alle geschikte apps voor je CarPlay.