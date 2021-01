De hoogtemeter van de Apple Watch Series 6 en SE is flink in de war geraakt door een extreem lagedrukgebied. Heb jij ook last van onrealistische waarden? Dan lees je hier wat je eraan kunt doen.

Hoogtemeter van Apple Watch in de war

Het regent klachten bij Duitse Apple Watch-gebruikers. De hoogtemeter op hun Apple Watch Series 6 of Apple Watch SE is ontregeld door een extreem lagedrukgebied. Dit gebeurde rond de kerstdagen en zorgde ervoor dat de Apple Watch een verkeerde hoogte aangaf. Volgens gebruikers laat de Apple Watch zien dat de gebruiker zich 200 tot 300 meter hoger bevindt dan ze daadwerkelijk zijn.



Hoger dan werkelijk

Normaliter houdt de Apple Watch al een slag om de arm door een speling aan te geven van +/- 5 meter. Op grote hoogtes kan een grotere afwijking van 200 tot 300 meter optreden, omdat daar een lagere druk heerst. Maar de gebruikers hadden er door het lagedrukgebied nu ook last van op normale hoogtes. Ook nu nog kampen sommige gebruikers met het probleem. De oplossing is helaas niet zo simpel.

Een hoogtemeter kun je meestal handmatig opnieuw kalibreren, maar dat is bij de hoogtemeter van de Apple Watch niet mogelijk. Het enige wat je kunt doen is je een factory reset van je Apple Watch én iPhone.

Apple heeft er voor gekozen om een always on-hoogtemeter toe te voegen aan de nieuwste Apple Watch Series 6 en SE. Hiermee geeft de Apple Watch aan hoe hoog je zit boven zeeniveau. Alles over deze functie lees je in onze review van de Apple Watch Series 6.