Volgens Ming-Chi Kuo zal er tot 2022 geen verbetering zijn in de hardware van de cameralenzen. Dit staat in een onderzoeksnotitie die de analist heeft uitgebracht.

Kuo richt zich in zijn analyse op de prijsoorlog tussen Apple’s leveranciers van lenzen, Largan en Genius Electronic Optical. Daarbij zou Genius aan eht kortste eind kunnen trekken omdat zij sterk afhankelijk zijn van Apple, terwijl Largan best bereid is om de prijzen te verlagen. Ook is er een nieuwe speler bijgekomen in de vorm van Sunny Opticals. Zij zijn ook in staat om high-end iPhone-cameralenzen te maken.



Largan zal zich waarschijnlijk richten op het midden en hogere segment van de iPhone-lenzen. Dit zal invloed hebben op de marge van Genius. In januari 2021 zal de invloed van de prijsoorlog merkbaar zijn, denkt Kuo.

Toch nieuwe camerafuncties in 2021 en 2022

Wat de cameralenzen betreft betekent het dat we de komende twee jaar geen innovaties hoeven te verwachten, denkt Kuo. Toch zullen er best vernieuwingen komen voor de camera zelf, maar meer in de zin van software. Ook de andere onderdelen van de camera kunnen verbeteren, zoals de sensor. Apple steekt vaak veel moeite aan het uitbreiden van de camerafuncties, bij elke nieuwe iPhone-generatie.