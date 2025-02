Nederlandse EasyPark-app nu met CarPlay: parkeeractie starten via je autoscherm

EasyPark, een bekende app waarmee je een parkeeractie kan starten, is op internationaal vlak een bekende als het gaat om parkeren met een app. In januari 2023 werd het Nederlandse Parkmobile overgenomen door EasyPark en kort daarna werd de Parkmobile-app hernoemd naar EasyPark. Het gevolg? Er waren twee EasyPark-apps: eentje voor de Nederlandse markt en eentje voor internationaal parkeren (die ook gewoon in Nederland werkte). De Nederlandse versie had echter aanzienlijk minder functies, maar dat is afgelopen najaar rechtgetrokken. De Nederlandse EasyPark-app kreeg een Apple Watch-versie, Live Activiteiten en betalen met Apple Pay. Maar één functie van de internationale EasyPark-app ontbrak: een CarPlay-versie. Daar is nu verandering in gekomen.

Nederlandse EasyPark nu met CarPlay

De Nederlandse CarPlay-app, te herkennen aan de naam EasyPark NL en het paarse icoontje, heeft met versie 25.8.0 ondersteuning voor CarPlay gekregen. Daardoor kan je gewoon via het scherm van je autoradio een parkeeractie starten. Hij herkent automatisch de parkeerzone waarin je je bevindt, je kiest een eindtijd en tikt op de startknop. Zonder dat je je iPhone uit je zak hoeft te halen. Er is ook ondersteuning voor meerdere kentekens, mocht je deze aan je account toegevoegd hebben.

De EasyPark NL-app, dus de voormalige Parkmobile-app, is dankzij de toevoeging van CarPlay een behoorlijk complete parkeerapp, met veel functies die voor Apple-gebruikers van pas komen. Met de Apple Watch-app kun je snel vanaf je pols je parkeeractie verlengen, terwijl je met de Live Activiteiten vanaf het toegangsscherm van je iPhone (of de slimme stapel op je Apple Watch), precies kan zien hoelang je parkeeractie nog loopt. Betalen voor je parkeeractie kan door Apple Pay als betaalmethode toe te voegen.

Internationale EasyPark-app uitgefaseerd

Lange tijd waren de twee EasyPark-apps (dus de Nederlandse, voormalige Parkmobile-variant) en de internationale versie naast elkaar te gebruiken. Een lopende parkeeractie was zelfs in beide apps zichtbaar en kon vanuit beide apps bediend worden. De afgelopen weken heeft EasyPark Nederlandse gebruikers van de internationale EasyPark-app laten weten dat deze binnenkort uitgefaseerd wordt en dat je over moet stappen naar de Nederlandse versie (die met het paarse icoontje). Nu deze versie ook CarPlay-ondersteunt, kan iedereen zonder gemis van functies de overstap maken.

Er zijn nog meer manieren hoe CarPlay je kan helpen bij het parkeren. Lees daarvoor onze gids met de beste parkeerapps voor CarPlay.