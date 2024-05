Informatie over de hoofdtelefoon is per ongeluk online gezet door het Nederlandse bedrijf Schuurman, een groothandel in elektrotechniek en Sonos-dealer. Op deze pagina was de naam Sonos Ace te zien (inmiddels weggehaald) en daarmee is ook meteen de naam van de hoofdtelefoon uitgelekt. De eigen website van Sonos bevestigt het nog eens: op Reddit is ontdekt dat er in de zoekbalk op de Sonos-website gesproken wordt over de pre-order van een nog niet aangekondigd product. En de website www.sonosace.com stuurt je door naar de homepage van Sonos. Eerder stond de hoofdtelefoon bekend onder de codenaam ‘Duke’ en nu wordt dat dus Sonos Ace.

Het uitlekken van de Sonos Ace komt op een speciale dag voor Sonos, namelijk op het moment dat ook de vernieuwde Sonos-app verschijnt. Dat wil overigens niet zeggen dat Sonos vandaag ook de nieuwe producten aankondigt. Naast de Sonos Ace wordt ook nog de Sonos Roam 2 verwacht, zo blijkt uit de Sonos-roadmap voor 2024. Deze draagbare speaker staat waarschijnlijk gepland voor juni.

De Sonos Ace zal waarschijnlijk concurreren met de AirPods Max. Sonos staat erom bekend dat ze kwalitatief goede producten voor een wat hogere prijs aanbieden. De afgelopen maanden doken steeds opnieuw geruchten over de Sonos hoofdtelefoon op en nu is ook het uiterlijk te zien. Op de foto’s is te zien dat de Sonos Ace fysieke knoppen op de oorschelpen heeft. Er zit ook een opberghoes bij en je krijgt een usb-c kabel, een 3,5mm-kabel en een doosje om de kabels in op te bergen. Op de foto’s is alleen de zwarte variant te zien. Bij Sonos is gebruikelijk dat producten ook in een lichtere kleur verkrijgbaar zijn, maar dat is uit de foto’s nog niet af te leiden.

Geen twijfel mogelijk: de Nederlandse Sonos-dealer Schuurman wil graag benadrukken dat zij de foto’s gelekt hebben.

Ook is uit de foto’s nog niets af te leiden over de technische specificaties. Waar we echter wel vanuit kunnen gaan is dat de hoofdtelefoon goed samenwerkt met de Sonos-speakers. Op de website van Schuurman stond een prijs van €403,58 maar dit zal zonder BTW zijn. De winkelprijs komt dan uit op bijna €500. De AirPods Max daarentegen kosten €579,- en zijn dus duurder, maar zijn ook alweer een stuk langer op de markt.