Browserfuncties van macOS Ventura nu alvast proberen

Safari Technology Preview release 147 is te installeren op Monterey en Ventura, niet op oudere macOS-versies. Ook heb je een Mac met Apple Silicon nodig, dus een M1- of M2-chip. Helaas heeft Apple besloten om de experimentele browser niet meer op macOS Big Sur aan te bieden, maar misschien is dat ook wel logisch: als je benieuwd bent naar het allernieuwste blijf je niet op een oude macOS-versie zitten. Je krijgt alvast een voorproefje van de nieuwe browserfuncties, zoals Web Push en Passkeys.



Twee weken na de WWDC 2022 , waar een hele reeks aan nieuwe functies werd aangekondigd, is het nu makkelijker dan ooit om een deel ervan alvast te proberen. Zonder dat je daarvoor je Mac hoeft te updaten! Het gaat hier om een aantal browserfuncties die je vanaf het najaar ook in macOS Monterey krijgt. De Safari Technology Preview is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij hun websites en webapps alvast kunnen aanpassen voor de aanstaande vernieuwingen.

Meldingen van websites: kan al

Eén van de vernieuwingen is Web Push, waarbij mensen meldingen van website kunnen ontvangen, ook als de Safari-browser gesloten is. Voor sommige bedrijven kan dit reden zijn om geen mobiele app meer te maken. Denk bijvoorbeeld aan de McDonalds-app, die je op de iPhone regelmatig wijst op kortingen en acties: nu is daar nog een app voor nodig, maar McDonalds zou deze meldingen ook via de website kunnen sturen. Dit gebeurt alleen als je toestemming hebt gegeven. Overigens is het op de Mac al veel langer mogelijk om meldingen van websites te ontvangen. Zo kun je pushmeldingen van de iCulture-website krijgen zodra er een nieuw bericht is.

In macOS Ventura en iOS 16 heeft Apple de mogelijkheden van Livetekst ook uitgebreid, zodat het nu met video werkt. Je kunt daarbij zelfs teksten vertalen, al werkt dit nog niet in het Nederlands. De nieuwe functie Passkeys zou best eens invloed kunnen hebben op de manier waarop we met wachtwoorden omgaan. Je kunt dan inloggen met Face ID of Touch ID. Een andere verbetering is te vinden bij Safari-extensies.

Safari Technology Preview 147 releasenotes

Dit zijn de releasenotes van Apple, met een opsomming van alle functies:

Live Text. Select and interact with text in videos or translate text in images on the web in macOS Ventura betas on Apple Silicon-based Macs.

Web technologies. Experience and test the HTML, CSS, JavaScript, and other web technologies that are available in Safari 16 Beta and included in previous Safari Technology Preview releases.

Web Push. Send notifications to people who opt-in on your website or web app with Safari Technology Preview on macOS Ventura betas.

Passkeys. Preview the new type of phishing-resistant credential that makes signing in to websites safer and easier. Available through Safari’s WebAuthn platform authenticator. To learn more about passkeys, see Meet passkeys.

Improved Safari Web Extensions. Test out API improvements including the ability to open a Safari Web Extension popover programmatically.

Web Inspector Extensions. Build custom tooling or convert existing developer tools extensions to use in Web Inspector.

Flexbox Inspector. Use the new visualization overlay in Web Inspector to help you more quickly and easily understand the layout of elements with Flexbox. It marks both the free space and gaps between flex items to reveal how they affect the result.

Zoals je ziet werken bijna alle functies ook in Monterey, behalve Livetekst en Web Push want daarvoor heb je de beta van Ventura nodig. Het meest interessant voor Monterey-gebruikers zullen dan ook Passkwy en de vernieuwde webextensies zijn. Webdesigners vinden de Flexbox Inspector ongetwijfeld interessant.

Nog niet alles zit erin

Er ontbreken ook nog dingen in de Safari Technology Preview, die uiteindelijk wel in de Safari-versie van Ventura zullen zitten, namelijk Safari-tabgroepen die je kunt delen en het synchroniseren van website-instellingen.

Je kunt Safari Technology Preview downloaden via de Apple Developer-website. Volg de instructies om de app te installeren op je Mac. Hij vervangt niet de standaard Safari-app, dus je kunt beide naast elkaar blijven gebruiken – handig!