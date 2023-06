Er komen gedurende het jaar meerdere updates van Apple’s experimentele browser uit en vaak zijn ze niet zo heel spannend. Maar met Safari Technology Preview 173 is er toch een extra reden om ‘m naast je normale Safari-browser te installeren. Je krijgt namelijk toegang tot een paar functies die pas dit najaar in macOS Sonoma voor iedereen beschikbaar komen. En je hebt er geen beta voor nodig, want de huidige versie van Safari Technology Preview werkt op macOS Ventura. Met deze experimentele browser wil Apple feedback ontvangen van gebruikers en ontwikkelaars, zodat het bedrijf weet of bepaalde functies goed genoeg werken om te worden toegevoegd aan de officiuele release. Sinds 2016 kun je deze speciale testbrowser installeren en inmiddels zijn we toe aan de 173e update.



Nieuwe functies vooral voor webontwikkelaars

De functies die nu al te testen zijn, zijn vooral interessant voor webontwikkelaars. Het menu Develop is op meerdere punten vernieuwd, zodat belangrijke tools voor het maken en testen van websites gemakkelijker te vinden zijn. In dit menu is bovendien de optie Experimental Features (die nogal rommelig was) vervangen door Feature Flags. Hiermee kun je nu naar specifieke functies zoeken, gerangschikt naar Stable, Testable, Preview of Developer.

De Responsive Design Mode is bijgewerkt en legt nu meer nadruk op de responsiviteit van een pagina op elke hoogte of breedte. Er zijn ook updates voor Web Inspector, CSS, Media Queries, Rendering, Editing, JavaScript, Popover, Images, Media, Web API, en SVG. Waar je ook mee aan de slag kunt gaan zijn Live Text voor verticale tekstherkenning in foto’s en video’s en ondersteuning voor HEIC en JPEG XL. Dat laatste is een nieuw afbeeldingsformaat met verbeterde compressie en een betere beeldkwaliteit dan standaard JPEG.

Geen profielen voor Ventura-gebruikers

Helaas kunnen mensen die Safari Technology Preview op een macOS Ventura-machine installeren één belangrijke functie nog niet testen: de nieuwe Safari-profielen. Hiermee kun je je browseractiviteiten scheiden voor werk, privé, studie en dergelijke. Het werkt alleen als je Safari Technology Preview 173 op een device met macOS Sonoma installeert en dat maakt het wat dubbelop. De profielen heb je namelijk ook al in de standaard Safari-browser die in Sonoma zit.

Ook kun je als Sonoma-gebruiker alvast de websites-als-webapps en verbeterde privétabbladen testen. Als Ventura-gebruiker zul je ze tevergeefs zoeken in de Safari Technology Preview en dat is balen, want het zijn juist deze functies die je als gewone gebruiker eens zou willen proberen. De huidige update van Safari Technology Preview is dan ook vooral interessant voor webontwikkelaars.

Zo kun je Safari Technology Preview installeren

Safari Technology Preview is te downloaden van de Apple Developer website, ook als je geen geregistreerd ontwikkelaar bent en/of geen beta’s draait. Je kunt deze experimentele browser installeren naast de normale versie van Safari. Ze zijn van elkaar te onderscheiden door de kleur van het icoontje: de normale Safari-browser is blauw, de experimentele is paars. Het zijn dus twee afzonderlijke apps die los van elkaar te gebruiken zijn. Na het downloaden volg je de stappen op het scherm.

Je hebt macOS Ventura of macOS Sonoma nodig om de browser te installeren. Is het je te doen om de nieuwe functies in macOS Sonoma, dan vind je die al in de standaard Safari-browser en in dat geval heeft Safari Technology Preview 173 installeren minder zin. Je kunt de vernieuwingen immers nu al testen.

Meer informatie over wat er nieuw is in Safari 17 en Safari Technology Preview 173 vind je hier.