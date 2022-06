Hands-on reviews en ervaringen M2 MacBook Pro

Na de pre-order van de M2 MacBook Pro afgelopen vrijdag en de aanstaande release van deze week, is het nu de beurt aan de eerste ervaringen. De afgelopen week konden diverse media aan de slag met de nieuwste instap-MacBook Pro. Apple kondigde dit model tijdens de WWDC 2022 aan en heeft als grootste (en nagenoeg enige) vernieuwing de nieuwe M2-chip. Hoe groot is dit verschil en maakt dat de M2 MacBook Pro waard?



Om je alvast te waarschuwen: de strekking is bij veel reviews gelijkwaardig. Dit model koop je alleen voor de M2-chip en niet voor de andere beperkte verbeteringen, maar tegelijkertijd ligt de MacBook Air op de loer. Zoals je eerder al kon lezen in onze vergelijking van de M2 MacBook Air vs MacBook Pro, is dat in veel opzichten de betere keuze.

Review M2 MacBook Pro 2022 van The Verge

The Verge noemt dit model een 2022-chip in een 2016-computer. Maar dat wil niet zeggen dat dit de beste keuze is voor professionele gebruikers, ondanks de naam van dit model anders doet vermoeden. De M2-chip wordt in de benchmarks ruim verslagen door de M1 Pro-chip van de meer geavanceerde 2021-modellen van de MacBook Pro. Het is dan ook lastig om te bepalen voor wie deze nieuwe instap 13-inch MacBook Pro bedoeld is, zo schrijft The Verge. Deze MacBook Pro is voor iedereen die af en toe wat dingen moet doen in Photoshop of Lightroom, maar niet de hele dag daarmee bezig zijn. Maar voor die mensen komt ook de MacBook Air met M2-chip om de hoek kijken. Al met al is de M2-chip indrukwekkend te noemen. De andere pluspunten zijn volgens The Verge de lange batterijduur. Maar het advies van de site is om nog even op de Macbook Air te wachten.

Review M2 MacBook Pro 2022 van TechCrunch

Ook TechCrunch schrijft dat er maar weinig redenen zijn om voor deze instap-MacBook Pro te kiezen in plaats van de aanstaande MacBook Air. Zij adviseren om te kiezen voor de even krachtige nieuwe M2 MacBook Air of de 14-inch MacBook Pro met M1 Pro/Max-chip uit 2021. Maar deze 2022 MacBook Pro met 13-inch scherm is alsnog geen verkeerde laptop. De chipverbeteringen zijn prettig en het verschil met de M1 merk je wel meteen. Toch blijft het gevoel achter dat deze instap-MacBook Pro wat overbodig voelt. TechCrunch maakt ook nog een opmerking over de kwaliteit van de camera, want deze loopt met 720p behoorlijk achter op de andere modellen.

Wired gaat hands-on met M2 MacBook Pro

Wired noemt de 2022 M2 MacBook Pro een prima laptop, maar vindt hem tegelijkertijd wat saai en op punten tekort schieten. Dat komt vooral door het zelfde design als in het model uit 2016, de 720p-camera en het ontbreken van MagSafe. Tegelijkertijd noemt de reviewer ook de Touch Bar een minpunt, omdat hij liever de fysieke functietoetsen had gehad. Een minpunt van de M2-chip is dat er nog steeds maar slechts één extern scherm aangesloten kan worden. Wired noemt dit model al met al een tough sell en dat komt vooral door de aankomende MacBook Air.

Review M2 MacBook Pro van Engadget

Het enige pro aan de nieuwe MacBook Pro, is volgens Engadget de naam. Het voelt alsof Apple met deze MacBook een machine moest bouwen om de M2-chip heen, in plaats van dat de computer zelf aangepast en geoptimaliseerd is voor de chip zelf. Dat is ook niet zo gek: het is nagenoeg dezelfde computer als in 2020, maar dan alleen met een nieuwe M2-chip. Ook deze reviewer is onder de indruk van de M2-chip en de batterijduur, maar vindt het toch een teleurstelling dat er geen ProMotion-scherm in zit, de schermranden breed zijn en er maar twee usb-c-poorten in zitten. De Touch Bar is ook wat betreft hem geen pluspunt. Het voelt alsof Apple kansen heeft laten liggen, zo is de conclusie van deze review. Ondanks dat is het een fijne laptop, maar er had zoveel meer in kunnen zitten.

Tweakers review van M2 MacBook Pro

Ook onze collega’s van Tweakers hebben een review van de M2 MacBook Pro 2022 geschreven. Zij noemen de stevige behuizing als pluspunt, net als de kwaliteit van het scherm met de hoge helderheid. De M2 presteert in de tests beter dan de M1, maar Tweakers noemt de prestaties niet zo indrukwekkend als destijds bij de introductie van de M1. De MacBook Pro heeft een actieve koeling, maar is volgens de reviewer wel erg stil. Andere minpunten die opgemerkt worden, zijn de lage specs van het instapmodel en de hoge meerprijs voor upgrades voor werkgeheugen en opslag. Ook het gedateerde ontwerp en het ontbreken van MagSafe worden genoemd.

