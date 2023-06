Macs worden vaak nog jarenlang ondersteund met macOS-updates, zelfs als je niet meer de nieuwste versie kan installeren. Dat zien we ook nu weer, want Apple heeft voor de laatste drie recente macOS-versies een update uitgebracht. De kans is dus groot dat jij ook jouw Mac kan updaten en het is belangrijk om dat snel te doen.



macOS Ventura 13.4.1 en meer beschikbaar

Het gaat om macOS Ventura 13.4.1, macOS Monterey 12.6.7 en macOS Big Sur 11.7.8. Alle drie deze versies lossen een beveiligingsprobleem op met de kernel, waardoor een app kwaadwillende code kon toepassen op het apparaat. Apple is op de hoogte dat dit lek mogelijk actief misbruikt werd. Daarnaast wordt er in macOS Ventura 13.4.1 ook nog een beveiligingsprobleem met WebKit opgelost, de motor van de Safari-browser. Oftewel: update je Mac zo snel mogelijk om weer beschermd te zijn tegen dergelijke aanvallen.

Op deze pagina lees je meer over de beveiligingsaspecten van de updates.

Releasenotes macOS Ventura 13.4.1

Dit zijn de officiële releasenotes van macOS Ventura 13.4.1:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.4.1 en meer downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.4.1 en meer via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

