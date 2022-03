Op de Mac kun je pushmeldingen van websites in- en uitschakelen. In deze tip lees je hoe dit werkt in Safari, Chrome en Firefox op de Mac.

In Safari kun je meldingen (notificaties) ontvangen van je favoriete websites. Deze verschijnen in het Berichtencentrum op de Mac, of op je Bureaublad. In deze tip leggen we uit hoe je de meldingen kunt in- en uitschakelen voor websites. Ook op de iCulture-website kun je meldingen krijgen als er een nieuw artikel online staat. We doen dit echter op een minder opdringerige manier dan je wellicht gewend bent. In onderstaand artikel lees je er alles over.

Pushnotificaties voor websites inschakelen

Websites kunnen berichten sturen als er nieuwe artikelen op staan. Je zult dit dus vooral bij nieuwssites en blogs tegenkomen. Deze notificaties worden verstuurd vanuit Safari, maar het is ook mogelijk vanuit Google Chrome en Firefox. Het ligt er maar net aan vanuit welke browser je de meldingen hebt ingeschakeld.

Het inschakelen van meldingen is heel eenvoudig: bij het bezoeken van een website krijg je een pop-up te zien, die aanbiedt om voortaan notificaties te sturen. Als je dit toestaat, krijg je vanaf dat moment meldingen op je Mac. Ze verschijnen rechtsboven in het scherm.

Meldingen voor websites uitschakelen

Wil je de meldingen van bepaalde websites niet langer ontvangen, dan kun je ze ook weer uitschakelen. Dit doe je in de instellingen van de browser. We leggen uit hoe het werkt in Safari, Google Chrome en Firefox.

Meldingen in Safari

We beginnen met Safari, de populairste browser op de Mac. Voor Safari pak je het als volgt aan:

Open Safari en open de Safari-voorkeuren (via de menubalk Safari > Voorkeuren). Ga naar het Websites-tabblad en selecteer Meldingen in de linkerkolom. Selecteer bij de betreffende website Weiger.

Je kunt de website ook uit de lijst verwijderen, maar dan zul je bij elk bezoek weer een pop-up krijgen om je aan te melden voor de berichten.

Meldingen in Chrome

In Google Chrome werkt het op een iets andere manier. Zo regel je het:

Open Google Chrome en open de Chrome-voorkeuren (via de menubalk Chrome > Voorkeuren). Klik in de linkerkolom op Beveiliging en privacy. Selecteer Site-instellingen > Meldingen. Zoek de betreffende website en klik op het kleine pijltje. Bij het kopje Meldingen selecteer je Blokkeren.

Als je al op een website bent waarvan je de meldingsvoorkeuren wil wijzigen, kun je ook op het hangslot links van de adresbalk klikken. Via deze weg kun je ook bij de site-instellingen komen.

Meldingen in Firefox

Zo werkt het uitschakelen van meldingen in Firefox:

Open Firefox en ga naar de betreffende website. Naast het hangslot in de adresbalk zie je een symbool met twee streepjes en twee bolletjes. Klik hierop. Klik op het woord Toegestaan en de toestemming is ingetrokken.

Zie je het symbool uit stap 2 niet? Dan heb je de meldingen van die website niet ingeschakeld in Firefox. Er valt dan ook niets uit te schakelen.

Als je even geconcentreerd wil werken, kun je ook tijdelijk je meldingen van websites uitschakelen. Bekijk onze uitleg over Focus instellen voor het slim beheren van meldingen.

Later toch weer meldingen ontvangen

Wil je later toch weer meldingen ontvangen van een bepaalde website, dan kan dat heel gemakkelijk. Ga naar Safari > Voorkeuren > Meldingen en vink aan dat de website weer meldingen mag sturen. Had je de website eerder verwijderd uit de lijst, dan krijg je vanzelf weer een pop-up met het verzoek om aanmeldingen te sturen. Per website kan het verschillen hoe dit precies werkt.

Bij Google Chrome kun je de blokkade opheffen via dezelfde instellingen. Voor Firefox raden we aan om de website in kwestie te bezoeken en nog eens de pushmeldingen aan te zetten.