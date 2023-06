Safari krijgt er in iOS 17 en macOS Sonoma weer flink wat nuttige nieuwe functies en verbeteringen bij. Zo wordt privébrowsing flink verbeterd en komt er een nieuwe profielenfunctie. Maar er is meer voor Safari in iOS 17 en macOS Sonoma en hier lees je er alles over.

Safari in iOS 17 en macOS Sonoma

Iedere iPhone-, iPad- en Mac-gebruiker is wel bekend met Safari, Apple’s eigen internetbrowser. De ene Apple-gebruiker kan niet zonder, terwijl de ander toch liever Google Chrome of een andere browser gebruikt. In iOS 17, iPaOS 17 en macOS Sonoma krijgt Safari nieuwe functies. Er is voor Safari-liefhebbers weer genoeg om naar uit te kijken, terwijl gebruikers van andere browsers dankzij deze verbeteringen misschien Safari wel weer een kans willen geven. Dit jaar draaien de Safari-verbeteringen vooral om het werken met tabbladen en privébrowsing, al zijn er ook zeker wat nuttige verbeteringen voor het design en het gebruik van wachtwoorden.

#1 Profielen voor Safari: hou werk en privé gescheiden

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

De meest praktische nieuwe functie in Safari is de ondersteuning voor profielen. Met verschillende profielen zorg je ervoor dat je browsergeschiedenis, cookie-instellingen en andere browserdata gescheiden blijft. Je zorgt er daardoor voor dat de tabbladen en andere browsergegevens die je voor werk gebruikt, niet door de war gaan met de gegevens die je voor privétijd nodig hebt. Je kunt in het hoofdmenu van Safari onderaan wisselen tussen het actieve profiel. Tabgroepen en al je open tabbladen zijn gekoppeld aan het profiel, dus je houdt dan ook meer overzicht. Via de instellingen van Safari kun je extra profielen aanmaken en met icoontjes en achtergronden is altijd goed te herkennen in welk profiel je actief bent.

#2 Privévensters op slot zetten met Face ID of Touch ID

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Safari gaat ook Face ID en Touch ID gebruiken voor het vergrendelen van je privévensters. Zodra je uit de privémodus gaat, worden al je privétabbladen en vensters op slot gezet. Alleen nog door Safari te ontgrendelen met Face ID, Touch ID of je toegangscode, krijg je weer toegang. Zo voorkom je ook dat iemand die jouw ontgrendelde iPhone te pakken heeft, door je privévensters zit te bladeren.

#3 Verbeterde privébrowsing met meer privacy

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

En over de privémodus gesproken: Apple heeft nog wat extra maatregelen genomen om de privémodus veiliger te houden. Trackers worden nu volledig geweerd op pagina’s, waardoor je niet zomaar gevolgd kan worden. Ook worden url-trackers geblokkeerd, om te voorkomen dat een tracker volgt welke websites je bezoekt. De privémodus wordt daardoor nog meer privé, zeker in combinatie met het vergrendelen van de privémodus via Face ID of Touch ID.

#4 Webapps komen naar de Mac

Beschikbaar op: macOS Sonoma

Eerder dit voorjaar kregen webapps al een boost op de iPhone en iPad, doordat deze nu ook meldingen kunnen versturen. In macOS Sonoma kun je een webapp ook als app aan je Dock toevoegen. Zodra je een website via het Dock opent, wordt er een speciale webappinterface geopend. De uitgebreide knoppenbalk van Safari blijft daarbij verborgen, zodat de website bijna op een echte app lijkt. Dergelijke webapps op de Mac kunnen ook weer meldingen sturen.

#5 Verbeterde zoekfunctie in adresbalk

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

De adresbalk van Safari is universeel voor zowel het intypen van een website als het zoeken via je ingestelde zoekmachine. Voor dat laatste heeft Apple enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn de zoekresultaten gemakkelijker te lezen. In de zoeksuggesties verschijnt de ingetypte zoekterm gewoon dikgedrukt, maar de aangevulde zoektermen verschijnen in een lichtere letter. Daardoor zie je beter wat je zelf ingetypt hebt en wat door Safari is aangevuld. Ook verschijnen bij resultaten uit je geschiedenis en geopende tabbladen icoontjes van websites, indien deze beschikbaar zijn. Je ziet dan meteen om welke website het gaat.



iOS 16 vs iOS 17

#6 Verificatiecodes uit Mail invoeren en wachtwoorden delen

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Als je ergens in Safari moet inloggen bij een dienst, kun je dat via iCloud-sleutelhanger automatisch doen. Safari kan ook tweestapsverificatiecodes automatisch invullen, bijvoorbeeld uit een sms of rechtstreeks uit iCloud-sleutelhanger. Maar sommige diensten werken met verificatiecodes via e-mail. In iOS 17, iPaOS 17 en macOS Sonoma kan Safari deze verificatiecodes ook uitlezen uit een net ontvangen e-mail. Handig!

Ook nieuw is dat je wachtwoorden en inloggegevens eenvoudig kan delen (bijvoorbeeld binnen het gezien), in een soort gedeelde kluis. Dit wordt ook wel gezinswachtwoorden in iCloud-sleutelhanger genoemd. In onze tip lees je alvast hoe dit werkt.

Bekijk ook Gezinswachtwoorden: zo kun je iCloud-wachtwoorden delen met anderen in iOS 17 In iOS 17 wordt het mogelijk om je wachtwoorden van iCloud Sleutelhanger te delen met vrienden en familie. Je regelt het met Gezinswachtwoorden. Het werkt met normale wachtwoorden en met passkeys.

#7 Bijgewerkt Safari-design

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Het design van Safari is op een paar punten ook vernieuwd. In het tabbladenoverzicht kun je nu onderaan gemakkelijk wisselen tussen tabgroepen door naar links en rechts te vegen. Op die manier ga je ook naar de privémodus, in plaats van op de oude manier. Ook is het design bij het zoekscherm wat vernieuwd, waardoor de resultaten niet meer in een wit kader met een grijze achtergrond staan, maar over de gehele breedte. Op de Mac zijn er ook wat kleine wijzigingen in het design, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor de profielenfunctie.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.

We verwachten dat een deel van de nieuwe functies ook beschikbaar komt in Safari 17, die verwacht wordt voor in ieder geval macOS Ventura. Safari 17 zal net als macOS Sonoma, ergens dit najaar uitgebracht worden.