De Limburgse politie heeft dankzij een AirTag twee gestolen auto's weten terug te vinden. De eigenaar was al eerder slachtoffer geweest van autodiefstal en had daarom een AirTag geplaatst.

Gestolen auto teruggevonden dankzij AirTag

Er zijn regelmatig verhalen over mensen die dankzij Apple-producten roepen of met behulp van de AirTag hun spullen konden terugvinden in een ravijn. Meestal speelt dit zich af in verre landen, maar er is nu een voorval dichterbij huis: in Limburg. De eigenaar van een Peugeot 3008 bemerkte de diefstal van zijn auto en schakelde de politie in. Dankzij de AirTag kon hij vrij nauwkeurig de huidige verblijfplaats van de auto aanwijzen: een loods in Eygelshoven, nabij Kerkrade.



De agenten trof in de loods inderdaad de Peugeot 3008 aan, die al gedeeltelijk uit elkaar was gehaald. Daarnaast werd er nog een andere gestolen auto aangetroffen, een Porsche 991 Targa 4 GTS met een nieuwwaarde van rond de 187.000 euro. De politie arresteerde twee personen die in de loods aanwezig waren. Zij zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden, maar de politie sluit niet uit dat er later nog meer mensen aangehouden zullen worden. Blijkbaar hadden de dieven (nog) geen melding gekregen dat er een AirTag met ze meereisde. De diefstal was dan ook maar een paar uur eerder gebeurd.

De AirTag is dus niet alleen een handig hulpmiddel om je koffer terug te vinden op Schiphol, maar ook om zicht te houden op je andere spullen. Bij een auto kun je de AirTag op allerlei plekken verstoppen, terwijl je bij een fiets gebruik kunt maken van handige houders in de vorm van een reflector of fietsbel. Meer inspiratie nodig om je AirTag nuttig te gebruiken? Check dan onze lijst met handige AirTag-toepassingen!

