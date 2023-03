NLZIET is een samenwerking tussen de NPO, RTL en Talpa Network, waarmee je niet alleen live maar ook on-demand tv-programma’s kunt kijken. De afgelopen jaren is NLZIET regelmatig uitgebreid met meer zenders (zoals regionale zenders), een kindprofiel en sinds kort het bekijken van hoofdstukken van onderwerpen bij het NOS Journaal en RTL Nieuws. Sinds NLZIET in 2014 van start ging, hanteerde de tv-dienst een prijs van €7,95 per maand. Maar nu voor het eerst komt er dus een prijsverhoging bij NLZIET. Vanaf vandaag betaal je €8,95 per maand voor NLZIET, een prijsverhoging van €1,- per maand (oftewel 12,6%). Ook bestaande abonnees gaan meer betalen.



Prijsverhoging NLZIET

Wie nu een nieuw abonnement afsluit bij de tv-dienst, betaalt meteen het nieuwe bedrag. Ben je al kijker, dan krijg je vanzelf een e-mail van de dienst waarin de prijsverhoging aangekondigd wordt. Vanaf mei betaal je dan het nieuwe bedrag van €8,95 per maand. Daarmee wordt de prijsverhoging ruim een maand van tevoren aangekondigd.

Naast het standaardabonnement, gaat ook de prijs van NLZIET EXTRA (waarin tien extra zenders zitten) met €1,- omhoog. Daar betaal je nu €10,95 per maand in plaats van €9,95 per maand. Wat nieuw is, is dat je nu ook kunt kiezen om meteen een jaarabonnement te nemen. Voor €95,40 per jaar heb je nu de gewone versie van NLZIET. NLZIET EXTRA kost €119,40 per jaar. Daarmee bespaar je respectievelijk 11% en 9% ten opzichte van de nieuwe maandprijs.

Nieuwe jaarprijs is oude maandprijs

Wil je geen last hebben van de prijsverhoging van NLZIET, dan is het verstandig om te kiezen voor het nieuwe jaarabonnement. Deze komt namelijk uit op exact dezelfde prijs per maand als de oude maandprijs van vóór de prijsverhoging (€95,40/12=€7,95). Je moet dan wel in één keer vooruit betalen en kunt niet tussentijds opzeggen. Maar als je weet dat je er toch gebruik van blijft maken, is het jaarabonnement wel zo verstandig.