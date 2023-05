Autodiefstal voorkomen met AirTags

Het gaat specifiek om het 43e politiedistrict in New York, dat te vinden is in de buurt Soundview. In die buurt is het aantal autodiefstallen zover opgelopen, dat de politie er iets aan wil doen. Jaarlijks stijgt het aantal diefstallen in New York met 13 procent, met bijna 4.500 gestolen voertuigen per jaar. Door een AirTag te plaatsen is de politie hopelijk beter in staat ze terug te vinden. Het zou natuurlijk mooi zijn als Apple ze zelf had gedoneerd, maar dat is niet het geval. Ze worden beschikbaar gesteld door de nonprofit Association for a Better New York.



The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye — NYPD Chief of Department (@NYPDChiefOfDept) April 30, 2023

De criminaliteitscijfers in New York dalen over de hele linie, maar bij autodiefstallen gaan ze juist omhoog. De uitdeelactie werd aangekondigd door voormalig politieagent Eric Leroy Adams, die sinds januari 2022 burgemeester van New York is. In een enthousiaste tweet maakt de politiecommissaris het publiek duidelijk dat een AirTag de beste oplossing is tegen autodiefstal:

Apple zal ongetwijfeld enthousiast zijn over deze gratis reclame. Burgers krijgen het advies om niet zelf verhaal te gaan halen bij de dief, maar de politie te bellen: “Je krijgt een melding op je telefoon, belt zo snel mogelijk 911 en vertelt de agent dat je een AirTag hebt”, aldus politiechef John Chell. Er zal dan in de hele stad een opsporingsactie in gang worden gezet.

Autodieven gek op Hyundai en Kia

Auto’s van Hyundai en Kia blijken vooral geliefd; mogelijk heeft dit te maken met een TikTok-video waarin dieven uitleggen hoe je auto’s van deze merken kunt stelen. Eigenaren van deze auto’s krijgen het advies om een gratis software-update te installeren, die diefstal moeilijker maakt.

Dat het gebruik van AirTags zinvol is bleek onlangs ook in Nederland: er werden dankzij een AirTag twee gestolen auto’s teruggevonden in een schuur in Limburg. Wel is er een probleem met deze goedbedoelde actie van de Newyorkse politie: als Android-gebruiker kun je geen AirTag gebruiken.

