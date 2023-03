Het sociale event SXSW is deze week in volle gang. De meest opmerkelijke aankondiging voor iPhone-gebruikers? Dat is toch wel de terugkeer van Gowalla. Go-wie?

Gowalla maakt een comeback

Je moet al behoorlijk lang iPhone-gebruiker zijn om Gowalla nog te kennen. Dit sociale netwerk ging in 2009 op SXSW van start, tegelijk met concurrent Foursquare. Beide waren bedoeld om interessante plekken te ontdekken, op basis van je sociale netwerk. En terwijl Gowalla het mooiste uiterlijk had, had Foursquare het beste businessmodel. In onze vergelijking van Foursquare en Gowalla uit 2009 gaven we Foursquare een rapportcijfer 7, terwijl Gowalla een 8 kreeg. Dat hoogst gewaardeerde niet altijd de langste adem heeft, blijkt wel uit het feit dat Gowalla er al in 2012 mee stopte na overname door Facebook. Foursquare ging zelfstandig door en bouwde een lucratieve handel in data op. Apple Kaarten, Uber, Snapchat, Spotify en Coca-Cola zijn een paar bekende namen die de (geanonimiseerde) locatiedata van Foursquare hebben gebruikt of dat nog steeds doen. Maar Gowalla is niet helemaal verdwenen… het komt terug!



Gowalla medeoprichter en CEO Josh Williams loopt rond op het jaarlijkse SXSW-festival, waar muziek, technologie en kunst samenkomen. Hij wil daar een nieuwe locatiegebaseerde sociale netwerk-app introduceren, onder dezelfde naam en met grotendeels dezelfde insteek. Uitgangspunt van Gowalla is dat mensen lokaal met elkaar in contact willen komen, met de hulp van technologie. Je checkt in op een locatie, die je deelt met vertrouwde contacten. Ook kun je zien waar je vrienden uithangen. Je kutn dan met ze afspreken, maar je kunt ook op basis van aanbevelingen van vrienden een restaurant proberen. Als vrienden er vaak komen, moet het wel goed zijn, toch? Bekende locaties verschijnen op de kaart, terwijl je ook je eigen locatie kunt toevoegen. Verder kun je reageren op de check-ins van vrienden en interessante plaatsen opslaan, zodat je ze later kunt bezoeken.

Meer behoefte aan echt contact

Wat er nu anders is dan pakweg tien jaar geleden? Er zijn veel meer mobiele devices met locatiediensten, mensen hebben geen moeite om ze te gebruiken en de netwerken zijn beter. Denk aan Zoek mijn vrienden van Apple, waarin mensen graag hun locatie delen met hun naasten. Bovendien heeft Williams nu een beter begrip van de twee verschillende doelgroepen die hij moet aanspreken: hardcore en casual gebruikers. Een ander verschil is dat Gowalla een flinke lijst aan investeerders achter zich heeft staan. En omdat mensen na lang binnen zitten weer erop uit durven om met vrienden af te spreken, naar feestjes en concerten te gaan, is de timing ook nog eens goed. Een businessmodel is er deze keer ook: je kunt gratis lid worden, maar voor $40 per jaar word je lid van het Street Team krijg je een t-shirt en allerlei andere extra’s. Bovendien kun je de wachtlijst meteen overslaan.

Bovendien denkt Williams dat door de opkomst van allerlei AI-toepassingen, mensen juist meer behoefte hebben aan menselijk contact, aan persoonlijke adviezen die ‘echt’ zijn. Het resultaat is een kleiner, intiemer en authentieker type netwerk en Gowalla moet dat gaan bieden. Klaar om het (weer) te ontdekken? Installeren kan via onderstaande link.