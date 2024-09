Eén van de bezoekers van Mysteryland kon via Apple’s Zoek mijn-netwerk haar gestolen iPhone terugvinden. Het toestel bleek zich te bevinden in een tas in Tiel, samen met 32 andere gestolen telefoons. De politie denkt dat het gaat om de buit van zakkenrollers die op het evenement actief waren. Toch zijn er geen verdachten aangehouden, meldt de politie. Mocht je je telefoon de afgelopen tijd zijn kwijtgeraakt en het vermoeden hebben dat hij in deze collectie van 33 toestellen zit, dan kun je contact opnemen met de politie in Tiel (Oost-Nederland). Bij voorkeur met het IMEI-nummer van je iPhone bij de hand.

Aanrader tijdens drukke evenementen

Het Mysteryland-festival vond overigens in een heel ander deel van Nederland plaats, namelijk in Vijfhuizen bij Haarlem. De buit kan dan ook afkomstig zijn uit verschillende delen van Nederland. De politie raadt regelmatig aan om tijdens grote festivals zoals Koningsdag en de Canal Parade gebruik te maken van Zoek mijn iPhone of de tegenhanger ‘Find my Device’ op Android, zodat gestolen telefoons dan gemakkelijker terug te vinden zijn. Als je een iPhone in gebruik neemt is het bijna onvermijdelijk om deze functie in te schakelen, vooral ook omdat dan meteen het activeringsslot actief wordt. Een dief kan dan niets met een gestolen iPhone doen. Hoe dan ook: het kan geen kwaad om voor de zekerheid even te controleren of op jouw toestel Zoek mijn iPhone is ingeschakeld.

Bekijk ook Zoek mijn iPhone: zo werkt de functie Find My iPhone Met Zoek mijn iPhone kun je op elk moment je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terugvinden op de kaart, een noodbericht sturen en op afstand wissen. Deze gids legt uit hoe het werkt.

Voor de gevorderde gebruikers zijn er nog meer functies die je kunnen beschermen, zoals Stolen Device Protection. Dit voorkomt dat de dief zomaar belangrijke zaken op het toestel kan aanpassen, waardoor jij geen toegang meer hebt tot je accounts.

De politie geeft ook nog wat tips om te voorkomen dat je wordt gerold. Stop bijvoorbeeld geen smartphone in je achterzak: daar vallen ze op en kunnen ze eenvoudig worden gestolen. Mocht je getuige zijn van een poging tot zakkenrollen, bel dan 112 en probeer een duidelijk signalement van de dader te onthouden of maak een foto van de dader. Uiteraard ben je extra alert op drukke plekken en neem je zo min mogelijk waardevolle spullen mee. En als je ze toch meeneemt, stop je ze goed weg in een tas waar je zicht op hebt. Mocht je toch slachtoffer zijn van een zakkenroller, doe dan aangifte bij de politie en geef het IMEI-nummer van je iPhone door, want aan de hand van dit unieke nummer is jouw iPhone eenvoudig te herkennen.

Bron: rblfmr op Depositphotos

Een ander advies dat we kunnen geven is: maak er werk van, als jouw iPhone is gestolen. Dankzij de Zoek mijn-functie van één oplettend slachtoffer wist de politie de buit te traceren, maar we vragen ons af of de eigenaren van de 32 andere toestellen überhaupt actie hebben ondernomen.