De interesse van ontwikkelaars in de Mac neemt af, zo blijkt uit een onderzoek. Het aantal nieuwe releases in de Mac App Store zakt: in juni en juli kwamen er maar 300 nieuwe titels bij.

Steeds minder nieuwe Mac-apps

Dat wil overigens niet zeggen dat je maar beter een iPhone- of iPad-app kunt ontwikkelen. Wil je opvallen, dan kan het juist wél een idee zijn om een Mac-app uit te brengen, want daar heb je veel minder concurrentie. Terwijl de iPhone en iPad worden bedolven onder nieuwe apps, liggende cijfers voor de Mac aanmerkelijk lager. Dit jaar ligt het gemiddelde aantal nieuwe apps per maand op 343 en vorig jaar was dat nog 392. Dat is een daling van 12 procent, zo blijkt uit cijfers van AppFigures.



Kijk je naar de cijfers per maand, dan is de daling nog beter zichtbaar. In januari 2021 waren het meer dan 400 nieuwe Mac-apps en in juni zakte dat voor het eerst onder de 300. De voorspelling voor augustus is dat er ongeveer 200 nieuwe apps zijn verschenen in de Mac App Store. Het gaat om een daling van zo’n 12%. Buiten de Mac App Store is ook geen opvallende groei te zien van ontwikkelaars die hun apps op een andere manier uitbrengen.

100.000 apps per week

Apple geeft zelf geen statistieken over de App Store, dus we zijn aangewezen op externe analyses. Wel onthulde Apple vorig jaar tijdens een rechtszaak dat de iOS App Store veel meer apps binnenkrijgt om te reviewen: het zijn er meer dan 100.000 per week. AppFigures geeft geen verklaring waarom de cijfers bij de Mac App Store zo laag zijn, maar het zou iets te maken kunnen hebben met het relatief lage marktaandeel. Volgens de nieuwste cijfers van IDC heeft Apple vorig kwartaal 6,2 miljoen Macs verkocht en dat is een aandeel van 7,4% in de totale verkoop.

Ontwikkelaars hebben de Mac App Store niet nodig

Ook speelt mee dat je niet aan de Mac App Store vast zit. Je kunt ook apps downloaden uit andere bronnen, zoals rechtstreeks van de website van de ontwikkelaar. Bij iOS is dat niet zo en ben je gedwongen om de App Store te gebruiken. Voor ontwikkelaars is het aantrekkelijker om hun apps zelf uit te brengen: ze hebben dan niet te maken met de lange wachttijd voor reviews en hoeven geen 30% af te dragen. Ook hebben ze meer vrijheid in het aanbieden van proefversies en goedkopere bundels.

Catalyst voor meer Mac-apps

Apple probeert er wel iets aan te doen, met Catalyst en met de overstap naar Apple Silicon, waardoor meer apps geschikt worden voor gebruikt op de Mac. Ontwikkelaars kunnen nu met Xcode gelijktijdig programmeren voor zowel macOS als iOS. Erg hard gaat het daarbij niet. Twitter heeft de app aangepast voor de Mac, maar grote namen zoals Instagram, Snapchat en TikTok deden dat niet.

De Mac App Store werd zo’n tien jaar geleden opgericht in januari 2011, op het moment dat de iOS App Store al 2,5 jaar bestond. Overigens heeft de tvOS App Store hetzelfde probleem: daar verschijnen nog minder apps.