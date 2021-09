Vanaf iOS 15 kan Siri via de Opdrachten-app een tekst omzetten naar een gesproken audiobestand. Het is een handige nieuwe actie binnen de Opdrachten-app.

Siri krijgt er in iOS 15 allerlei mogelijkheden bij, maar ook de Opdrachten-app krijgt wat vernieuwingen. Zo krijgt de app een iets aangepast ontwerp bij het maken van je eigen automatiseringen, maar er komen ook nieuwe taken. Eén van die nieuwe taken is Maak gesproken audio van tekst, waarmee je eenvoudig van een stuk tekst een gesproken audiobestand maakt. Blogger David Blue is erin gedoken en heeft ook een eigen opdracht gemaakt waarmee je snel de tekst van een webpagina kan omzetten in een audiobestand.



Siri kan tekst omzetten naar audiobestand in iOS 15

De nieuwe Maak gesproken audio van tekst-taak in de Opdrachten-app doet precies wat het belooft: je plakt een stuk tekst in het venster van de opdracht waar de taak in zit en in een paar minuten is de complete tekst te beluisteren als audiobestand. Het voordeel ten opzichte van de standaard voorleesfunctie, is dat het een gewoon mp4-audiobestand is. Deze kan je dus ook op allerlei plekken uploaden en verwerken. Het wordt dan een soort klein audioboek.

In de Opdrachten-app in iOS 15 heeft Apple in de galerie al een standaard opdracht gezet die gebruikmaakt van deze nieuwe taak. De opdracht met de naam Turn Text Into Audio laat je snel een korte tekst plakken zodra je de opdracht activeert. Momenteel kan het bij langere teksten nog wel wat lang duren voordat het verwerkt is tot audiobestand, maar in onze test werkt dit best aardig.

Met de opdracht Make Audio of Article Body heeft David Blue de nieuwe taak verwerkt in een eigen opdracht. De opdracht is te gebruiken vanuit bijvoorbeeld het deelmenu in Safari. De inhoud van de link die je gebruikt wordt geanalyseerd en omgezet in een audiobestand. Nadat de complete tekst is omgezet, kun je het bestand meteen opslaan in bijvoorbeeld iCloud Drive via de Bestanden-app. Voor wie meer wil weten over alle mogelijkheden en voorbeelden, kan terecht bij de uitgebreide blog van David Blue.

De Opdrachten-app gebruikt één van de ingestelde Siri-stemmen. Je kan de Siri-stem wijzigen en in het Nederlands heb je de keuze uit twee soorten stemmen.