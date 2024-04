Homey en Philips Hue zijn twee belangrijke Nederlandse merken als het om smart home gaat. Het ene bedrijf (Athom) maakt een hub die vrijwel alle smart home-protocollen met elkaar verbindt en de andere (Signify) is marktleider geworden in slimme lampen. Voor het koppelen van ongebruikelijke accessoires zou je ook Home Assistant kunnen gebruiken, maar Homey is veel eenvoudiger in gebruik. Je gebruikt het als een normale hub en kunt dan bijvoorbeeld Z-Wave-accessoires aansturen, terwijl je daar normaal de app van de fabrikant voor nodig hebt. In onze Homey Pro-review lees je er meer over.

Als HomeKit-gebruiker is Homey vooral handig als je smart home-accessoires hebt die niet compatibel zijn met HomeKit en ook niet op een andere manier (bijv. Matter) te koppelen zijn. Philips Hue werkt eveneens samen met Homey, waarbij de lampen direct via Zigbee in verbinding staan. De Hue Bridge en alle gekoppelde lampen zijn met Homey verbonden, waardoor je meer mogelijkheden hebt om dingen te regelen. Als een bepaalde automatisering niet werkt zoals je wil, heb je drie mogelijkheden om het te regelen: via de Philips Hue-app zelf, via Homey of via HomeKit.

Philips Hue-app voor Homey op 3 punten verbeterd

Aanstaande woensdag krijgt de Philips Hue-app in Homey een update met de volgende drie verbeteringen:

Ondersteuning voor de Philips Hue Secure Contact Sensor.

Betere kleurnauwkeurigheid voor lampen.

Nieuwe Flow-kaarten.

Een probleem met de huidige software is dat de kleur van de lampen niet helemaal overeen komt. Wil je bijvoorbeeld groen, dan krijg je een geelgroene kleur. Als je een Flow hebt die de kleur van een lamp instelt, moet je achteraf de kleur in die Flow bijwerken, zodat het overeenkomt met wat je wil. Dit heeft ermee te maken dat de Philips Hue Bridge onlangs nieuwe firmware heeft gekregen. Daarbij is de manier waarop kleuren worden geïnterpreteerd veranderd. Voorheen werden ze gecommuniceerd als rood, groen en blauw (RGB), nu worden ze weergegeven in de XY-kleurruimte.

Een Homey Flows slaan de kleuren op in RGB, dus er moet een omzetting plaatsvinden zodra de Flow wordt gestart. Hierdoor kan de kleur er iets anders uitzien. De update lost dat nu op.

De Philips Hue Secure contactsensor wordt nu ook ondersteund door Homey.

Een andere verbetering is dat de Philips Hue Secure Contact Sensor nu wordt ondersteund. Deze maakt deel uit van het beveiligingssysteem, waar Signify zich sinds een tijdje op heeft gestort. De contactsensor is gebaseerd op de Hue API v2, die nog niet volledig gebruikt kan worden door ontwikkelaars. Het is daarom nog even afwachten om te zien wat er daadwerkelijk mogelijk is qua aansturingsmogelijkheden. Deze contactsensor werd vorig jaar zomer aangekondig en is ondertussen ruime mate te koop in de kleuren zwart en wit.