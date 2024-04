Het toevoegen van één of meer Hue-widgets is een handige manier om vaak gebruikte lampen of scènes te bedienen. De Philips Hue-widgets zijn er in klein, middelgroot en groot formaat. Kies je voor de grootste widget, dan kun je daarmee 8 acties of scènes uitvoeren. Je kunt de acties toewijzen aan alle lampen die met de Hue Bridge zijn gekoppeld, of alleen toewijzen aan lampen in specifieke kamers. Zo kun je bijvoorbeeld een compleet beginscherm vullen met allemaal kleine widgets voor verschillende acties of kamers. Krijg je de Hue-widgets niet te zien, controleer dan even of je de juiste versie (5.14) hebt. Lukt het nog steeds niet, herstart dan je iPhone en open de app opnieuw. Dit wil nog wel eens helpen.

Philips Hue-widgets: handig en snel

Je kunt nu de lampen snel inschakelen zonder de app te hoeven starten. En heb je bepaalde lampen die weigeren om vanzelf uit gaan, dan kun je dit nu makkelijk regelen met een druk op de knop. De belangrijkste beperking is dat je maar één kamer of zone kunt bedienen met de widgets. Je kiest eerst de betreffende zone en vervolgens de optie om de Hue-lampen in deze zone in of uit te schakelen. Het dimmen van de lampen is ook geen optie.

Kies je (zoals wij hebben gedaan) voor ‘Alle systemen’, dan krijg je een vrij eindeloze lijst te zien met allemaal opties en scenes die misschien wat verwarrend overkomen. Maar zodra je je widgets hebt gevuld krijg je bij elke scene te zien om welke kamer of zone het gaat. Vind je het toch wat te druk, zou je er ook voor kunnen kiezen om voor elke zone een aparte widget te maken.

Zoals gewoonlijk kun je nieuwe widgets toevoegen door de iconen te laten wiebelen en vervolgens op het plusteken op het beginscherm te drukken. In versie 5.14 zitten nog meer nieuwe functies waar we eerder al over hebben geschreven. Zo kun je nu allerlei extra functies gebruiken voor de Friends of Hue-schakelaars. Dezelfde functies werden twee weken terug al toegevoegd aan de oude Philips Hue Tap-schakelaar. Door al deze nieuwe widgets heb je de schakelaars en knoppen misschien een stuk minder nodig.