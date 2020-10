Apple levert dit jaar geen stroomadapter mee in de doos van de iPhone 12-modellen. Heb je nog een 18 Watt-oplader van vorig jaar liggen? Die kun je eventueel gebruiken, maar snelladen gaat niet lukken. Dat meldt Apple in een supportdocument.

18 Watt oplader kan niet snelladen

We zijn op de iCulture-redactie druk bezig met een oplaadtest, waarbij we verschillende adapters en oplaadmethodes testen. We sloten bijvoorbeeld de MagSafe-lader aan op stroomadapters met verschillende wattages. Ook zijn we gaan snelladen met de 20 Watt-adapter die Apple aanbeveelt voor de iPhone 12. Heb je vorig jaar een iPhone 11 Pro (Max) gekocht, dan kreeg je daar een 18 Watt adapter. Prima om je nieuwe iPhone 12 mee op te laden, zou je denken. Maar snelladen is er dan niet bij. Apple meldt in een supportdocument dat voor het snelladen van een iPhone 12 minimaal een 20 Watt stroomadapter nodig is.



Apple stopt geen adapter meer in de doos om de aarde te redden en omdat het bedrijf er vanuit gaat dat iedereen nog wel een adapter heeft liggen. De benodigde 20 Watt-adapter zal niet iedereen hebben, dus die zul je dan nog wel los moeten aanschaffen. Je zou ook meteen voor het iets zwaardere werk kunnen gaan en meteen kiezen voor een 30 Watt-adapter, maar die is wel een stuk groter, zwaarder en duurder.

Apple 20 Watt USB-C-lichtnetadapter: 25 euro

Apple 30 Watt USB‑C-lichtnetadapter: 55 euro

Wie krap bij kas zit en toch wil snelladen, zou ook de IKEA ÅSKSTORM in huis kunnen halen. Die is er in twee varianten, waarvan eentje geschikt is:

IKEA ÅSKSTORM 23 Watt wit: €9,99 (niet geschikt)

IKEA ÅSKSTORM 40 Watt donkergrijs: €19,99 (geschikt)

Hiermee kun je ook je MacBook opladen. De witte versie is weliswaar 23 Watt op papier, maar de USB-C-poort die erin zit levert maar 18 Watt, dus dat is niet genoeg. Bij de donkergrijze uitvoering is het 30 Watt, voldoende om een lichte MacBook opgeladen te houden en ook voldoende om je iPhone 12 te snelladen.

Andere alternatieven

Verder zou je natuurlijk ook de USB-C-adapter kunnen gebruiken die bij je iPad of MacBook werd geleverd, als deze meer dan 20 Watt is. Je zou er ook voor kunnen kiezen om niet snel te laden, omdat dit op termijn schadelijker voor de batterij is. Sluit je je iPhone elke nacht op de lader aan, dan is snelladen helemaal niet nodig. Je kunt met elke USB-A- of USB-C-adapter je toestel traag opladen, als je over de juiste kabel beschikt.

We hebben onze tip over je iPhone snelladen daarom aangepast aan deze nieuwe situatie. Met de 18 Watt adapter kun je de iPhone 8 tot en met iPhone 11 Pro Max snelladen, maar niet de iPhone 12-serie.