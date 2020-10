Heb je de afgelopen dagen overgestapt naar een andere iPhone ? Dan is er dit jaar één extra ding om op te letten: je moet de COVID-19 app CoronaMelder (Nederland) of Coronalert (België) nog handmatig activeren als je deze wilt gebruiken.

Corona-apps zelf inschakelen

De corona-apps van de verschillende landen werken vaak met opt-in: je moet bewust toestemming geven om mee te doen. Het is mooi dat Apple/Google en de deelnemende landen je daarbij de keuze geven, maar je moet er nog wel even zelf aan denken om het te activeren. Bij het inrichten van je nieuwe iPhone en het overzetten van de gegevens zal de CoronaMelder-app weer worden geïnstalleerd. Er lijkt dus niets aan de hand, maar je moet nog wel even opnieuw activeren. Dit geldt uiteraard ook voor de Belgische Coronalert-app. Doe je niets, dan zal de tracking niet meer plaatsvinden.



Na de installatie zul je de app niet zo vaak meer raadplegen. De Duitse Corona-Warn-app geeft nog regelmatig een waarschuwing om de app regelmatig te openen, om je status te bekijken en eventuele andere meldingen te zien. De Nederlandse COVID-app geeft alleen meldingen als er wat aan de hand is, bijvoorbeeld contact met een besmette persoon. Open je de app bijna nooit meer, dan kun je gemakkelijk over het hoofd zien dat de app helemaal niet meer actief is.

Om opnieuw te activeren doe je het volgende:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Blootstellingsmeldingen. Tik op Geen actieve regio. Tik op Ministerie van Volksgezondheid (voor Nederland). Tik op: Stel in als actieve regio.

Nu is de app weer actief. Dezelfde stappen gelden uiteraard voor de Belgische corona-app:

Corona-app na verloop van tijd verdwenen?

Daarbij kan nog een ander probleem optreden. Als je de app nooit opent, kan deze na verloop van tijd van je toestel worden verwijderd. Dit is het geval als je het automatisch verwijderen van apps hebt ingeschakeld. Hierbij worden apps die je niet meer actief gebruikt van je toestel verwijderd. Er verschijnt dan een wolkje naast de naam van de app. Je bent de data van de app niet kwijt en je kunt de app op elk moment opnieuw downloaden uit de App Store, maar het betekent voor de CoronaMelder-app dat deze niet meer actief is. Deze mogelijkheid is sinds iOS 11 aanwezig.

Zo schakel je het uit:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op App Store. Zet de schakelaar uit bij Ruim apps op.

Helaas lukt het niet om alleen één specifieke app aan te wijzen, die niet verwijderd mag worden. Je kunt de functie alleen aan of uit zetten voor alle apps. Meer hierover lees je in onze tip over apps die van je iPhone of iPad verdwenen zijn.