Stel, je hebt een favoriete playlist bij Spotify, maar er staat één nummer in die niet om aan te horen is. Vanaf nu kun je die verbergen in de lijst, maar je moet dan wel betalende abonnee zijn.

Nummers in afspeellijsten verbergen

Spotify heeft de nieuw functie nu beschikbaar gesteld. Het werkt in de iOS- en Android-versie van de app. Tijdens het luisteren naar een afspeellijst kun je op de drie puntjes achter een nummer tikken en vervolgens de optie Nummer verbergen te kiezen. Het nummer wordt dan grijs weergegeven in de lijst en wordt overgeslagen bij het afspelen. Later kun je het nummer alsnog weer zichtbaar maken. Op deze manier kun je de standaard afspeellijsten wat meer naar eigen hand zetten.



Spotify is de afgelopen weken bezig geweest met nog meer functies uitrollen. Zo kwam er een nieuw startscherm waarmee je makkelijker je favoriete afspeellijsten kunt terugvinden, afhankelijk van het moment van de dag. Ook kun je nu Siri-spraakopdrachten op de Apple Watch gebruiken.

Al die functies zijn vooral gericht op abonnees van Spotify Premium, de belangrijkste inkomstenbron voor het bedrijf. Met exclusieve podcasts, video’s bij de release van nieuwe albums en andere nieuwe functies probeert Spotify ook te voorkomen dat je naar Apple of een andere dienst overstapt.

