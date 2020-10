Je kunt dit jaar Halloween-monsters in je huiskamer laten rondvliegen, door ze in Google op te vragen. Google had al eerder 3D-dieren, nu komen er skeletten, spookjes, een uitgeholde pompoen en nog meer bij.

Halloween-monsters in augmented reality

Op 31 oktober is het Halloween en dat betekent dat je je huis extra griezelig kunt maken. Wie niet de deur uit wil om decoraties te halen kan gewoon bij Google terecht. Daar kun je met de zoekfunctie in Google verschillende Halloween-monsters oproepen, die in AR-weergave in je huiskamer of tuin verschijnen. Je kunt er omheen lopen alsof het 3D-objecten zijn en ze bewegen ook. Kies bijvoorbeeld een zwarte kat of een dansend skelet.



Het is vrij simpel om te doen:

Open de Google-app of ga in Safari naar Google. Tik een zoekterm in, bijvoorbeeld ‘Skelet’ of ‘Halloween’. Blader iets omlaag en tik op Weergeven in 3D. Richt je camera op een plek in de woonkamer en het Halloween-monster verschijnt!

Heb je geen leuke omgeving om in rond te kijken, dan kun je ook op Object tikken om de monsters gewoon op je scherm te zien, zonder augmented reality.

Dit zijn de zoekbegrippen die je kunt gebruiken:

Halloween: zwevend spookje

Skelet: dansend skelet

Jack O Lantern: drie uitgeholde pompoenen

Zwarte kat: zwarte kat in Halloween-kostuum

Duitse herder: piratenhond

Hotdog: teckel in gekke outfit

Het enige wat je dus nodig hebt is een iPhone en de Google zoekfunctie. Het werkt op een iPhone 6s en nieuwer. Als het monster eenmaal in je woonkamer is verschenen kun je dichterbij komen en er omheen lopen. Spannend!

Wil je meer doen met augmented reality, kijk dan eens naar de mogelijkheden om meubels in je huis te plaatsen en je kamer virtueel in te richten. Dat scheelt een hoop gesleep met meubels!