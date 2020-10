Hoe krasgevoelig is de iPhone 12?

iPhone 12 krassen: in deze video wordt het getest

Bij de iPhone 12-serie zit het OLED-scherm achter een nieuw type materiaal dat geen glas meer mag heten. Het is namelijk een combinatie van glas en keramiek, met eigenschappen van beide materialen. De speciale nano-keramieke kristallen zitten binnen een raster van glas. Apple heeft vooral benadrukt dat het nieuwe materiaal vier keer zo goed presteert bij vallen. Maar over de krasbestendigheid werd niets gezegd. Inmiddels heeft het YouTube-kanaal JerryRigEverything met speciale tools geprobeerd om zoveel mogelijk krassen aan te brengen – zodat jij het zelf niet hoeft te doen. Daarbij bleek dat er niets is veranderd ten opzichte van vorig jaar: de iPhone 12 is niet meer of minder gevoelig voor krassen.



Het gaat hier natuurlijk niet om een wetenschappelijke test, maar bij gebrek aan beter geeft het toch een goede indruk hoe krasgevoelig het scherm nou eigenlijk is. De YouTuber gebruikte gereedschappen met verschillende hardheid op het scherm van de iPhone 12 Pro, dat qua schermmateriaal identiek is aan de andere modellen. In Mohs hardheidstest kunnen alleen gereedschappen die harder zijn dan het scherm krassen veroorzaken. Het resultaat is een hardheid van niveau 6. Bij

niveau 7 ontstaan diepere krassen.

Vervolgens kregen eerdere iPhone-modellen dezelfde krasbehandeling, met ongeveer dezelfde resultaten. Ook bij de iPhone 11, iPhone XR en iPhone XS Max ontstonden krassen op niveau 6. Overigens is dit bij de Samsung Galaxy S20 Ultra en de Galaxy Note 20 Ultra hetzelfde: ook daarbij ontstaan krassen als je met Mohs hardheidsniveau 6 erop krast.

Ceramic Shield biedt dus geen extra bescherming tegen krassen, maar je weet in ieder geval zeker dat het niet krasgevoeliger is. Gebruikte je voorheen een screenprotector, dan kun je dat bij de iPhone 12 ook doen. Wat in ieder geval verbeterd is, is de gevoeligheid voor valschade. Er zijn al heel wat YouTube-filmpjes verschenen waarbij het toestel op de grond wordt gesmeten en daarbij blijkt dat inderdaad het scherm minder snel breekt. Dat komt niet alleen door het nieuwe materiaal, maar ook door het design onder gebogen randen. Het gebogen glas van de vorige modellen wilde nog wel eens breken, als het de grond raakte. Wel kunnen er bij de iPhone 12-serie deukjes ontstaan in de metalen randen rondom het scherm.

Uit de video van JerryRigEverything blijkt verder dat de zijkanten van het toestel gemakkelijk kunnen krassen als je er met scherpe voorwerpen zoals een scherp mesje overheen gaat. Dat geldt ook voor de cameralenzen. De meeste spullen die je in je broekzak hebt zullen echter niet zo scherp zijn: niemand loopt met een opgeklapt zakmes in z’n broekzak.