Nanoleaf EXPO: een verlichte schoenendoos voor je verzamelingen

Nanoleaf EXPO Smart LED Display Case

Nanoleaf heeft de EXPO Smart LED Display Case aangekondigd, een nieuw product dat in samenwerking met designstudio Fantaqi is ontwikkeld. De EXPO is gemaakt van ABS en heeft een ingebouwde meerkleurige verlichting. Je kunt meerdere dozen op elkaar stapelen en de kleuren op elkaar afstemmen. Op die manier kun je een unieke lichtscènes maken met wel 300 aan elkaar gekoppelde EXPO-cases. Maar zoals altijd bij Nanoleaf: de gigantische installaties zien er spectaculair uit, maar het gaat je ook wel behoorlijk wat geld kosten. Een set van vier kost €300 en een grotere set van acht stuks is voor €550 te krijgen. Uitbreiding met één losse case kost €80. Een maximale collectie van 300 dozen kost je dus rond de €20.000.

Verlichte schoenendoos

De dozen hebben afmetingen van een grote schoenendoos, zodat je je sneakers er ook grotere maten in kunt uitstallen. De buitenmaat van de case is 38 x 29 x 22 cm en aan de binnenkant heb je 36 x 25 x 19 cm ruimte. Dit betekent dat schoenen tot maat EU50/US15/UK14 erin kunt uitstallen, maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken voor allerlei andere objecten die je mooi wilt uitlichten. Voor de meeste LEGO-bouwwerken zal het net iets te klein zijn. Pluspunt is wel dat de objecten stofvrij zijn opgeborgen, zodat je wat minder tijd kwijt bent met het oppoetsen en afstoffen van je spullen.

De interne verlichting is rondom en egaal verdeeld, dus ook van de bovenkant worden je favoriete items uitgelicht. Een magnetische sensor op het deurtje zorgt voor subtiele lichteffecten zodra het displaydeksel geopend en gesloten wordt. Je kunt de cases instellen op verschillende kleuren en animaties, met effecten zoals Hypno Beat en Flames. Net als bij andere Nanoleaf-producten kun je zelf scènes maken en scènes van andere gebruikers toepassen.

Je regelt alles via de Nanoleaf-app, waar je ook de layout van de cases te zien krijgt, zodat je de lichtscènes daarop kunt afstemmen. Andere ondersteunde functies zijn de Rhythm-muziekvisualisatie om de kleuren aan te passen op de maat van de muziek, Desktop Screen Mirror voor gamers en AI Magic Scenes voor het maken van nieuwe scènes op basis van een woord of zin. Je kunt de EXPO Cases verder nog bedienen met spraakopdrachten van Siri en uiteraard met de Woning-app van Apple.

De Nanoleaf EXPO Display Case is momenteel in pre-order te vinden in de Nanoleaf Store, ook in Europa.