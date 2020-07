Muziek-app slurpt batterij leeg

De Muziek-app blijkt onverwacht veel batterijduur te kosten, zo merken gebruikers. Dit komt nog bovenop alle andere klachten over de batterijduur in iOS 13.5.1, die al eerder werden gemeld. Via Instellingen > Batterij kun je zien welke apps veel energie slurpen en daarbij blijkt de Muziek-app vaak bovenaan te staan. Het gaat om een deel van de gebruikers. Zij melden hun ongenoegen ook op Reddit en in de supportforums van Apple. Het probleem lijkt vooral te zijn dat de Muziek-app op de achtergrond actief blijft. iOS 13.5.1 is sinds 1 juni beschikbaar, maar het probleem met Apple Music en de Muziek-app is pas de afgelopen dagen boven water gekomen. Eerder hadden ook andere apps er last van, zoals die van iCulture en het AD. Inmiddels hebben we het probleem in de iCulture-app opgelost.



Het probleem blijkt niet terug te voeren op een specifiek iPhone-model; het gaat om iOS 13.5.1 op verschillende toestellen. In sommige gevallen is de app meerdere uren op de achtergrond actief, zelfs als de app al weken niet is gebruikt. Eén van de getroffenen had net een iPhone 11 gekocht en had nog nooit de Muziek-app gebruikt. Toch bleek de app continu op de achtergrond actief en was verantwoordelijk voor 95% van het batterijverbruik. Ook bleek de iPhone erg heet te worden. Een andere gebruiker moest overdag meermaals bijladen, omdat de batterij te snel leeg liep.

Je zou via Instellingen > Batterij kunnen kijken of jouw Muziek-app ook last heeft van dit probleem, maar het is bij de meeste mensen zo hevig dat je het meestal zelf al weet. Een voor de hand liggende oplossing is het uitschakelen van apps verversen op de achtergrond. Maar volgens de getroffenen helpt dat niet.

Klachten over batterijverbruik door de Muziek-app doken overigens al in april op, maar niet zo hevig als nu. Mogelijk heeft Apple iets aan de serverkant aangepast, waardoor het nu opduikt. Gebruik je Apple Music of de Muziek-app toch niet, dan kun je de Muziek-app verwijderen. Het verwijderen van standaard-apps is al een tijdje mogelijk.

Bekijk ook Standaardapps verwijderen van je iPhone en iPad Gebruik je bepaalde standaardapps niet meer op je iPhone en iPad, dan kun je ze verwijderen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt, wat precies de gevolgen zijn en om welke apps het gaat.

Mocht je in het algemeen last hebben van een batterij die snel leeg gaat, dan vind je hieronder enkele tips.