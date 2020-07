Dat beweert The Information. Foxconn zou de lenzen op een enkele productielijn in Chengdu aan het maken zijn, in het zuidwesten van China. In deze regio worden vooral iPads geproduceerd, aldus een bron. Het wil niet zeggen dat de AR-bril al snel in de winkel ligt. Apple laat meestal tientallen tot honderden prototypes maken, die vervolgens in Cupertino en China getest worden. In mei werd de zogeheten ‘engineering validation test’ gestart, waarin duizenden prototypes worden gemaakt. Op dat moment staat het design vast en wordt gekeken of het product klaar is voor massaproductie. Het kan nog wel één tot twee jaar duren voordat het accessoire in de winkel ligt.



In eerdere geruchten werd gesproken over 2022 als jaar van introductie. De bril heeft intern de codenaam N301. Daarnaast is er een slankere uitvoering in de maak, die de codenaam N421 heeft en in 2023 wordt verwacht. De lenzen zijn een cruciaal onderdeel, omdat ze de door een computer gegenereerde beelden weergeven, terwijl de gebruiker ook nog in de normale wereld kan rondkijken.



Een concept van een mogelijke Apple AR-bril

Foxconn zou al drie jaar bezig zijn met de productie. Rond dezelfde tijd kocht Apple de startup Akonia Holographics, maker van AR-lenzen. Dit bedrijf had een LCD-scherm op een siliconen display gemaakt en zelf ontwikkelde lenzen. Of Apple dezelfde technologie gebruikt, is onduidelijk. De lenzen die nu gemaakt worden bestaan uit meerdere extreem dunne lagen van verschillende materialen. Ze worden gemaakt in een stofvrije omgeving en zijn iets groter dan die in normale brilmonturen.

Volgens Bloomberg’s Mark Gurman is er intern strijd bij Apple over de vraag of de nadruk moet liggen op een bril die grotendeels afhankelijk is van een ander apparaat (zoals een iPhone), of een bril met minder functies, die zelfstandig te gebruiken is.