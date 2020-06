Apple heeft weer nieuwe bugfix updates uitgebracht voor iPhone en iPad. iOS 13.5.1 en iPadOS 13.5.1 zijn nu beschikbaar. We praten je bij wat er precies nieuw is

Apple bracht onlangs iOS 13.5 en iPadOS 13.5 uit. Daarin zaten best wat nieuwe functies, maar blijkbaar ook nog wat bugs. Daarom heeft Apple nu nog een update uitgebracht: iOS 13.5.1 en iPadOS 13.5.1, die door iedereen met een geschikte iPhone of iPad kunnen worden gedownload.



iOS 13.5.1 en iPadOS 13.5.1 beschikbaar

Apple’s releasenotes noemen geen specifieke functies die geen toegevoegd. “iOS 13.5.1 bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers”, staat er alleen in de releasenotes. Wel is bij de beveiligingsinfo te zien dat er één beveiligingslek is gedicht en het lijkt erop dat dit precies degene is die gebruikt werd voor de unc0ver-jailbreak voor iOS 13.5.

Apple heeft met iOS 13.5.1 het lek gedicht waarmee de unc0ver jailbreak mogelijk was https://t.co/zpREYncWod pic.twitter.com/ntkqxVY3C9 — iCulture.nl (@iCulture) June 1, 2020

Mogelijk lost deze versie ook een bug op waarbij apps op de achtergrond actief bleven, waardoor je accu snel leeg kon lopen. Apple had onlangs al de Mail-bug opgelost.

iOS 13.5.1 downloaden

Om iOS 13.5.1 te downloaden, neem je de volgende stappen. Op de iPad werkt het exact hetzelfde.

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone en iPad over the air updaten (OTA update) Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Wil je toch liever terug naar de nieuwste versie met de desbetreffende bugfixes, dan kun je iOS downgraden. Vervolgens kun je de update downloaden en installeren volgens de stappen hierboven.

Bekijk ook Zo kun je je iPhone downgraden naar een eerdere iOS-versie Heb je een update van iOS 13 geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden en welke versies momenteel nog ondersteund worden.