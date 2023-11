Reparatiesite iFixit meldt dat sommige iPhones met een vervangen batterij niet te update zijn. Het gaat om accu's die zijn vervangen door een third party-reparateur. Gelukkig is er een oplossing!

iFixit meldt dat de iPhones een melding ‘unable to verify update’ krijgen. De iPhone lijkt niet verbonden te zijn met internet, terwijl dat wel zo is. Aanvankelijk zag iFixit het probleem alleen opduiken bij de iPhone 11 en nieuwer in Europa, maar inmiddels gebeurt het ook op Amerikaanse iPhones. Klanten die aankloppen bij Apple krijgen te horen dat ze hun batterij beter via de officiële weg hadden kunnen vervangen bij Apple zelf. iFixit denkt niet dat Apple opzettelijk deze klanten frustreert, maar heeft het raadsel waarom de foutmelding optreedt nog niet opgelost.

Niet alle iPhones getroffen

Het is niet zo dat elke iPhone met een niet-officiële batterij getroffen is. iFixit ziet de foutmelding soms opduiken op de iPhone 11 en nieuwer, maar weet nog niet precies in welke situaties het wel en niet gebeurt. Je kunt het reparatiebedrijf helpen door je ervaringen te melden via dit formulier.

Afgelopen zomer doken de eerste meldingen op, via third-party reparateurs uit Europa. De melding luidt als volgt:

Unable to Verify Update: iOS XX.X.X failed verification because you are no longer connected to the Internet.

Inmiddels is er ook een oplossing voor deze toestellen. Het komt uitsluitend voor bij de iPhone 11 en nieuwer, die over-the-air proberen te updaten. De oplossing is dan ook simpel: sluit de iPhone aan op een Mac of Windows-computer en update op die manier. Alles over je iPhone updaten lees je in onderstaande tip.

Het gebeuren roept bij iFixit herinneringen op aan een andere hardnekkige foutmelding uit 2016, die nog iets dramatischer was. Toen verscheen regelmatig de gevreesde foutcode 53 op toestellen waarvan het display was vervangen. Daarbij moest vaak ook de kabel naar de thuisknop worden vervangen. Dit werkte een tijdje goed, maar daarna kreeg je opeens een ‘error 53’ en het toestel liep vast. Dit was heel wat moeilijker op te lossen. In feite moest de oude thuisknop worden teruggezet. Na maanden bracht Apple uiteindelijk een software-update uit die het probleem oploste. Maar in 2017 en 2018 waren er opnieuw problemen bij toestellen met niet-originele schermen.

Apple maakt daarmee het repareren van toestellen een stuk moeilijker. iFixit denkt niet dat er sprake is van opzet, maar door al deze slechte ervaringen zijn gebruikers wel bang geworden om naar een third party-reparatiebedrijf te gaan. Daardoor komen kleine reparatiebedrijfjes in de problemen: ze hebben hard gewerkt om een goede reputatie op te bouwen en zien hun klanten nu weglopen naar Apple. Zelfs als er met originele onderdelen wordt gewerkt kunnen er problemen optreden. iFixit vindt dat iPhones na een reparatie geen contact met de Apple-servers moeten leggen, om te controleren of de gebruikte onderdelen wel origineel zijn.