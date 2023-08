De iPhone Photography Awards bestaat al sinds 2007 en is een jaarlijks terugkerende competitie waarin iPhone-fotografen strijden om de eerste plaats. Om mee te doen, zijn er een paar regels: de foto moet gemaakt zijn met een iPhone of iPad en mag niet bewerkt zijn met apps als Photoshop. De competitie levert ieder jaar weer mooie plaatjes op en dit jaar gaat de hoofdprijs naar Ivan Silva uit Mexico. In de categorie Landschappen pakt de Nederlander Ton Ensing de eerste plaats.



Winnaars iPhone Photography Awards 2023

De winnende foto is gemaakt in Arandas in Mexico en is gemaakt met een iPhone 12 Pro. Op de foto zien we een jongetje met een voetbalshirt van Messie bovenop een vrachtwagen met hout staan. De prijs voor fotograaf van het jaar gaat naar Thea Mihu uit Duitsland, met een foto van kruiken, gemaakt in Vietnam. Ook deze foto is gemaakt met een iPhone 12 Pro.



Foto credits: Ivan Silva. Gemaakt met iPhone 12 Pro



Foto credits: Thea Mihu. Gemaakt met iPhone 12 Pro Max

Wat opvalt aan de winnaars is dat ze vaak niet de allernieuwste iPhone gebruiken. De iPhone 12 Pro wordt vaak gebruikt, maar ook de iPhone 7 (Plus) komt een aantal keer voorbij. Dit bewijst dat je ook met een wat ouder toestel nog hele mooie foto’s kan maken. In de categorie abstract hebben zelfs zowel de nummer één als de nummer twee een iPhone 7 Plus gebruikt.

In de categorie landschappen is de Nederlander Ton Ensing de winnaar. Hij maakte met zijn iPhone 12 Pro een mooie ochtendfoto van het landschap bij Thesinge, vlakbij Groningen. Wil je de volledige uitslag bekijken, dan vind je op de website alle winnende foto’s.



Foto credits: Ton Ensing. Gemaakt met iPhone 12 Pro

Kritiek op awards

In het verleden is er wel eens kritiek geweest op de competitie. Zo is onduidelijk wie de jury precies is en wordt er bij de uitslag ook geen verdere uitleg gegeven over waarom de foto gewonnen heeft. Bovendien moet je betalen om een foto in te kunnen sturen. De organisatie achter de competitie is niet erg transparant over hoe de winnende foto tot stand gekomen is. Hoe dan ook levert het mooie plaatjes op die misschien jou ook wel inspiratie geven om mooie foto’s te maken met je iPhone. Lees ook ons artikel met de beste tips voor fotograferen met de iPhone.