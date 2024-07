Betalen met Apple Pay is inmiddels de normaalste zaak van de wereld geworden. De betaaldienst is inmiddels ruim vijf jaar actief in Nederland en nagenoeg elke bank in Nederland doet mee. De kracht zit hem ook in de eenvoud: je houdt je iPhone of Apple Watch bij een pinapparaat en klaar. Met zo’n enkele tap kun je een transactie laten uitvoeren, maar er zijn situaties waarbij je nog meer wil laten scannen. Denk aan een klantenkaart, kortingscoupon of een ID-kaart. Het NFC Forum heeft daarom de Multi-Purpose Tap ontwikkeld.

NFC Multi-Purpose Tap: zo kan Apple Pay nog slimmer worden

Met NFC Mult-Purpose Tap kun je met een enkele handeling meerdere dingen laten scannen. Denk aan het scannen van je betaalkaart voor de transactie, het scannen van een klantenkaart voor eventuele spaarpunten of het ontvangen van de bon en het scannen van kortingscodes. En dat allemaal in een handeling, waardoor betalen in een winkel sneller en makkelijker wordt. Een andere handige toepassing is bijvoorbeeld bij het kopen van alcohol, zodat je in een enkele handeling je ID-bewijs en pinpas kan laten scannen. Je hoeft dan dus maar een keer je iPhone of Apple Watch bij het NFC-punt te houden.

Het NFC Forum heeft nog veel meer praktische voordelen uiteengezet. Het kan niet alleen gebruikt worden in winkels, maar bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer. Denk aan het scannen van een ov-kaart en tegelijkertijd betalen voor een upgrade. Het kan ook van pas komen bij het scannen van toegangskaartjes voor bijvoorbeeld een concert, als er bijvoorbeeld een ID-bewijs nodig is.

In Nederland werken momenteel veel klantenkaarten nog met streepjescodes of QR-codes, waardoor je altijd meerdere handelingen moet uitvoeren. Ook is het momenteel in Europa nog niet mogelijk om je ID-bewijs in de Wallet-app te zetten. In de VS wordt dat wel steeds breder uitgerold.

NFC Multi-Purpose Tap bevindt zich momenteel nog in de eerste fase en is nog lang niet gereed om uitgerold te worden. De exacte technische details (of je er bijvoorbeeld een nieuwere NFC-chip voor nodig hebt) zijn dan ook nog niet bekend. Partijen als Apple en Google zijn aangesloten bij het NFC Forum en hebben daarom invloed op de ontwikkelingen rondom NFC.