Tijdens CES 2024 is Matter Casting aangekondigd als universeel alternatief voor AirPlay. Amazon heeft de primeur en dat is wel te verklaren: Apple en Google hebben met AirPlay en Google Cast al een eigen, afgeschermde technologie om content te streamen. Matter Casting is bedoeld om audio en video te kunnen vanaf bijna elk apparaat naar […]

Tijdens CES 2024 is Matter Casting aangekondigd als universeel alternatief voor AirPlay. Amazon heeft de primeur en dat is wel te verklaren: Apple en Google hebben met AirPlay en Google Cast al een eigen, afgeschermde technologie om content te streamen. Matter Casting is bedoeld om audio en video te kunnen vanaf bijna elk apparaat naar een ander apparaat. Het werkt aanvankelijk alleen met content van Amazon Prime Video, dat je kunt streamen naar Echo Show 15-apparaten (die nog niet in Nederland te koop zijn). De komende maanden wordt dit uitgebreid naar de Fire TV, waaronder smart tv’s van Panasonic die Fire TV ingebouwd hebben. Ook komen er nog meer videodiensten bij, waaronder Plex, Pluto TV, Sling TV en Starz. Vooralsnog lijkt het een Amerikaans gebeuren, maar dat kan met de plaats van aankondiging te maken hebben: in Las Vegas.

Matter Casting: open standaard

Met AirPlay kun je video streamen van een iPhone, iPad of Mac naar een ander apparaat, bijvoorbeeld een Apple TV. Audio streamen is op veel meer manieren mogelijk: dat kan ook van een iPhone naar een HomePod of een geschikte speaker van Sonos of Samsung smart-tv. Je kunt ook content van het iPhone scherm mirroren naar een tv-scherm. Dat is bij Google Cast ook mogelijk: je kan zowel streaming als mirroring gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld content van een Android-telefoon op een televisiescherm afspelen.

Een Amazon Echo Show 15 in de keuken.

Apple en Google lopen nog niet warm

Met Matter Casting zal dat ook mogelijk zijn, hopelijk tussen veel meer apparaten. In de basis is Amazon’s nieuwe functie ontworpen om interoperabel te functioneren tussen verschillende platformen. Apple en Google hebben echter nog geen plannen aangekondigd om Matter Casting te ondersteunen, terwijl ze wel samen met Amazon nauw betrokken zijn geweest bij de Matter-standaard voor smart home. Het is nog maar de vraag of ze ermee aan de slag gaan. Zo heeft Google deze week op CES 2024 aangekondigd dat Chromecast in alle nieuwe televisies van LG ingebouwd zal worden.

Matter Casting werkt op bijna alle hardware

Matter Casting is een open protocol dat geen specifieke hardware vereist. Alleen de app op je persoonlijke apparaat en de app op het apparaat waar je naartoe wilt casten moeten de functie ondersteunen. Elke appmaker kan het implementeren en het is niet beperkt tot een specifiek besturingssysteem. Ook hoeft een fabrikant geen toestemming te vragen of een certificaat aan te vragen.

Volgens Chris DeCenzo van Amazon is zijn bedrijf al een paar jaar bezig met de ontwikkeling. Voor Amazon is Matter Casting een grote stap vooruit, want het was nog niet eerder mogelijk om een film die je in de Prime Video-app op de iPad aan het bekijken was te streamen naar een Fire TV-apparaat of Echo Show-speaker. In een blogpost lees je er meer over.

Amazon zou graag zien dat andere grote bedrijven Matter Casting gaan overnemen, omdat appontwikkelaars dan nog maar voor één protocol hoeven te ontwikkelen. Daarnaast is het ook gemakkelijker voor gebruikers. Casting vanuit apps werkt dan met bijna elke streamingbox, tv of smart display. Je hoeft niet meer na te denken welke hardware je nodig hebt om iets te streamen. Maar het duurt nog wel even voor het zover is.

Matter Casting is ontstaan uit de Matter smart home-standaard, die al wel op brede schaal is omarmd.