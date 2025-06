A Minecraft Movie

Welkom in de wereld van Minecraft, waar creativiteit niet alleen van pas komt, maar van essentieel belang is om te overleven. Vier buitenbeentjes met ieder hun eigen problemen – Garrett “de Vuilnisman” Garrison, Henry, Natalie en Dawn – belanden plotseling via een mysterieus portaal in de Overworld: een bizar kubistisch wonderland waar alles draait om verbeelding. Om terug te keren, moeten ze zich in die nieuwe wereld zien te redden en strijden tegen kwade wezens als Piglins en Zombies. Met onverwachtse hulp van expert Steve gaan ze op een magische missie. De vijf avonturiers zullen moedig moeten zijn en hun eigen unieke creatieve kwaliteiten ontdekken – vaardigheden die ze ook nodig hebben in het echte leven.