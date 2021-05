Matter werkt met speciale setup-codes, waarmee je ze makkelijk kunt koppelen met elk ondersteund platform. Fabrikanten die accessoires voor Matter willen maken kunnen hier terecht . Het idee is dat het Matter-logo net zo gangbaar wordt als het WiFi-logo nu al is.

Volgens Tobin Richardson, leidinggevende bij Matter, is het belangrijk dat apparaten allemaal dezelfde taal spreken, omdat ze steeds complexer worden. Het gaat je helpen om elke gewenste lamp toe te voegen aan je smart home , waarbij je de zekerheid hebt dat het werkt. De Zigbee Alliance heeft ook een sterke stem in de ontwikkeling.

De eerste ‘Matter’-producten kunnen dit jaar al op de markt komen. Om een Matter-certificaat te krijgen moet een product voldoen aan een royalty-vrije standaard en compatibel zijn met HomeKit , Google Weave en Amazon Alexa . Het gaat hier om slimme lampen, videodeurbellen, deursloten, slimme speakers en dergelijke. Matter-producten zijn te herkennen aan een speciaal logo, dat moet uitdrukken dat de drie grote techbedrijven hierin samenwerken. Het is te vinden op verpakkingen van geschikte producten en op de apparaten zelf. Heb je een HomeKit-only huis, dan kun je natuurlijk ook gewoon op het HomeKit -logo blijven letten.

Een smart home is een huis die met het internet verbonden is via allerlei slimme accessoires. Dit kunnen bijvoorbeeld lampen, deursloten, speakers, stekkers, televisies en andere verbonden apparaten zijn. Door deze te automatiseren en met elkaar samen te laten werken, kun je je huis op een slimme manier inrichten.