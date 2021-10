Jouw Apple Watch kan je feliciteren op je verjaardag! Met ballonnen op je wijzerplaat begin je je verjaardag goed. Lees in deze tip hoe zo'n felicitatie eruit ziet en hoe je ervoor zorgt dat jij deze ook krijgt.

Felicitaties krijgen op je verjaardag is altijd leuk, maar wist je dat je ook gefeliciteerd kan worden door je Apple Watch? Met ballonnen en een persoonlijke felicitatie begin je je verjaardag goed. In deze tip lees je hoe dit werkt en hoe de felicitatie eruit ziet.



Apple Watch felicitatie op je verjaardag

Vrienden en familie kunnen je via een berichtje op leuke manieren feliciteren, zoals met een iMessage-effect. Je Apple Watch kan echter uit zichzelf zo’n leuk effectje naar je sturen, rechtstreeks op je wijzerplaat. Zodra de klok 0:00 slaat (of het eerste moment op je verjaardag wanneer je je Apple Watch om doet), krijg je op je horloge vanzelf een melding met een felicitatiewens. Op je wijzerplaat verschijnen allemaal ballonnen, terwijl je in het berichtencentrum op je Apple Watch de hele dag een melding ziet staan. Door op de melding te tikken, wordt het effect opnieuw afgespeeld.

Als je alles goed ingesteld hebt, krijg je automatisch deze vrolijke felicitatie. Wil je er zeker van zijn dat je ook zo’n verjaardagsgroet krijgt, controleer dan het volgende:

Zorg dat je minimaal watchOS 4 hebt geïnstalleerd. Alle modellen van de Apple Watch zijn hiervoor geschikt.

Controleer of je iPhone en Apple Watch weten wie je bent. Ga op de iPhone naar Instellingen > Contacten > Mijn info en selecteer daar je eigen contactenkart.

Check of je geboortedatum ingevuld is. Ga naar de Contacten- of Telefoon-app en open je eigen contactkaart. Onder je adres staat een kopje ‘Verjaardag’. Zie je deze niet, dan moet je eerst je verjaardag invullen. Tik op Wijzig > Voeg verjaardag toe. Tik dan op Gereed.

