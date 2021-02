Nieuwe functies in macOS Big Sur 11.3

macOS Big Sur was een grote update voor de Mac. Sterker nog, het was de grootste update in jaren met een compleet nieuw design en veel nieuwe functies, zoals het nieuwe Bedieningspaneel voor de Mac, nieuwe Mac-widgets en meer. Maar Apple is nog niet klaar met macOS Big Sur, zo blijkt uit de nieuwste beta van macOS Big Sur 11.3. In macOS Big Sur 11.3 vinden we veel nieuwe functies. We zetten de belangrijkste op een rij.



#1 Safari-verbeteringen

In macOS Big Sur kreeg Safari een flinke update, onder andere met een nieuw startscherm. Je kan hier de achtergrond aanpassen en je ziet suggesties, je favorieten, iCloud-tabbladen en meer. In macOS Big Sur 11.3 kun je deze onderdelen ook anders indelen. Via het Instellingen-menu rechtsonder kun je de onderdelen nu verslepen, zodat je bijvoorbeeld de Siri-suggesties bovenaan kunt zetten en je leeslijst onderaan.



Dit nieuwe scherm in Safari 14 krijgt een aantal nieuwe functies

Bovendien kunnen ontwikkelaars nu nieuwe extensies maken, speciaal voor deze startpagina. In de Mac App Store kunnen ontwikkelaars al een paar jaar extensies aanbieden, maar Apple geeft de makers nu ook de mogelijkheid om extensies voor het nieuwe startscherm te maken. Denk bijvoorbeeld aan een extensie van een todo-app, zodat je vanaf dit scherm meteen je todolijst kan bekijken.

Tot slot is er een nieuwe Web Speech API. Ontwikkelaars kunnen daarmee stemherkenning implementeren in webpagina’s. Of dit ook in het Nederlands werkt, is niet helemaal duidelijk.

#2 HomePod als stereopaar standaard gebruiken

Je kan al jaren een HomePod als stereopaar instellen, maar in combinatie met de Mac was dat altijd een probleempje. De geluidsvoorkeuren in macOS herkennen een stereopaar namelijk niet als set. Je kon wel in de individuele apps een HomePod stereopaar kiezen, bijvoorbeeld in de Muziek-app, maar systeembreed ontbrak dit. Nu blijkt dat je in macOS Big Sur 11.3 eindelijk een HomePod stereopaar op de Mac kan instellen, direct via het Bedieningspaneel. Het zou ook werken in combinatie met een HomePod mini-paar.

#3 Nieuw Support-menu

Hoewel deze verbetering nog niet zichtbaar is, heeft 9to5Mac wel een nieuw Support-menu ontdekt in de code van de beta. Deze heeft wat weg van de soortgelijke instelling op je iPhone en iPad. Het nieuwe Support-menu vervangt de Service-knop bij Over deze Mac. Nu vind je daar nog informatie over AppleCare, maar in de nieuwe versie vind je meer informatie over je huidige garantie. Het lijkt er ook op dat tegelijkertijd de Apple Support-app naar de Mac komt, maar dat is nog niet bevestigd.

Screenshot via 9to5Mac

#4 Verbeteringen voor iPhone- en iPad-apps

Op een M1 Mac kun je iPhone- en iPad-apps installeren, zodat je niet per se je iPhone of iPad hoeft te gebruiken voor je favoriete app. Voor dit type apps zijn er twee verbeteringen. Allereerst starten iPad-apps nu op met een groter venster. Doordat je zelf het vensterformaat niet kan aanpassen, is dit een prettige bijkomstigheid. De tweede verbetering is dat er nu ook een Voorkeuren-optie is, zoals je die nu ook al kent voor Mac-apps. Door in de menubalk te klikken op de appnaam, gevolgd door Voorkeuren, vind je daar een optie voor aanraakalternatieven. Je kan dan een toetsencombinatie instellen als alternatief voor bediening met het touchscreen, zoals je dat op een iPhone of iPad doorgaans doet.

#5 Sorteren en printen van Herinneringen

De Herinneringen-app krijgt een nieuwe functie voor het sorteren van je herinneringen. Normaal gesproken verschijnen je herinneringen op volgorde van invoeren, maar je kan dit nu aanpassen op titel (alfabetisch), prioriteit, vervaldatum of aanmaakdatum. Ook kun je in een paar klikken een todolijst uitprinten, om ze met de pen af te vinken. Dit zijn dezelfde verbeteringen voor de Herinneringen-app die we ook al in iOS 14.5 zagen.

#6 Apple Music-verbeteringen

Ook deze verbeteringen voor Apple Music vinden we ook al in iOS 14.5, maar het is goed dat Apple ze ook meteen naar de Mac brengt. In de Bibliotheek is nu een knop genaamd Voor jou gemaakt. Hier vind je de speciale mixes die je al langer kent van Apple Music, zoals de Chill Mix, de Nieuwe Muziek Mix en meer. Het Luister nu-tabblad gaat in macOS Big Sur 11.3 ook aankomende en speciale live events tonen. Deze zijn gebaseerd op jouw muzieksmaak.

#7 Nieuwe gamecontrollers

Goed nieuws voor spelers van Apple Arcade op de Mac. Apple voegt in macOS Big Sur 11.3 ondersteuning toe voor de nieuwe gamecontrollers van Sony en Microsoft. Je kan dan dus de Xbox Series X Wireless Controller en de Sony DualSense draadloze controller gebruiken voor je favoriete games. Eerder werkte de Mac al samen met de voorgaande controllers van Sony en Microsoft.

De macOS Big Sur 11.3 beta is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers. De definitieve versie verwachten we ergens in het voorjaar, mogelijk eind maart. Apple zal de update tegelijkertijd uitbrengen met de aankomende iOS-update, namelijk iOS 14.5. Wil je meer weten over de nieuwe functies in iOS 14.5, lees dan ons andere artikel daarover.