Op M1 Macs heb je in veel gevallen Rosetta 2 nodig om apps te kunnen gebruiken. Apple’s Rosetta is een hulpmiddel dat apps die gemaakt zijn voor Intel-processors kan draaien op een Mac die werkt met Apple Silicon. Via emulatie wordt de app dan opgestart, zodat je hem alsnog kan gebruiken zonder dat de ontwikkelaar een vernieuwde versie uit hoeft te brengen. Uit de nieuwste beta van macOS Big Sur 11.3 blijkt dat Apple maatregelen neemt om Rosetta in sommige regio’s automatisch te verwijderen als dat nodig is.



Rosetta mogelijk verwijderd na macOS Big Sur 11.3

Steve Moser dook in de nieuwste beta van macOS Big Sur 11.3 en ontdekte dat Apple in de code enkele nieuwe regels tekst toegevoegd heeft. In de code staat de tekst “Rosetta will be removed upon installing this update”, wat erop wijst dat er mogelijk een melding verschijnt voordat je macOS Big Sur 11.3 installeert. In een andere regel tekst geeft Apple meer uitleg: “Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer run.”

Met macOS Big Sur 11.3 lijkt Apple dus voorzorgsmaatregelen te nemen om gebruikers te waarschuwen dat Rosetta om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is. Het is op dit moment niet duidelijk om welke regio’s het gaat en of het automatisch verwijderen ook echt gaat gebeuren. Mogelijk is er in sommige regio’s sprake van juridische conflicten met Intel vanwege patenten van het bedrijf, waardoor Apple dus in die regio’s genoodzaakt is om Rosetta te verwijderen.

Sommige apps zonder Rosetta in de problemen

Apps die nog niet aangepast zijn voor de M1 Macs en de ARM-structuur van de Apple Silicon, komen zonder Rosetta in de problemen. Als Rosetta niet beschikbaar is, kunnen deze apps niet opgestart worden. Zeker als je sterk afhankelijk bent bepaalde apps, kan dat vervelende gevolgen hebben. In ons aparte artikel zie je een aantal apps die al wel aangepast zijn voor de M1-chip. Voor deze apps geldt dus dat ze gewoon blijven werken, ook als Rosetta 2 om wat voor reden dan ook verwijderd wordt.