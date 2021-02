Twee HomePods aansturen vanuit macOS

Voorheen was het nog niet mogelijk om vanaf je Mac het geluid door te sturen naar twee HomePods. De reden daarvoor is dat macOS standaard geen AirPlay 2 ondersteunt, maar alleen de eerdere variant AirPlay 1. Er zit wel ondersteuning in audio-apps zoals de Muziek-app, maar het zit niet standaard in het besturingssysteem zelf. Op de iPhone, iPad en Apple TV was het overigens al wel mogelijk om twee HomePods met elkaar te koppelen tot een stereopaar, zodat het geluid naar beide wordt doorgestuurd. Die mogelijkheid lijkt er vanaf macOS Big Sur 11.3 nu ook op de Mac bij te komen. Het blijkt uit de eerste beta van macOS 11.3, die nu bij ontwikkelaars ligt.



Eerder was het bij het kiezen van een HomePod alleen mogelijk om één speaker te kiezen, maar niet beide. Bij apps die het wel ondersteunden moest je de speakers steeds uit het AirPlay-menu kiezen. In 11.3 krijg je een set van twee te zien, waar je meteen op kunt klikken. Het werkt in de beta nog niet helemaal probleemloos, wat de indruk wekt dat Apple nog wat bugs moet wegwerken. Bovendien komen systeemgeluiden zoals piepjes nog steeds alleen via de ingebouwde Mac-speakers binnen. HomePod mini’s verschijnen wel als optie, maar lijken ook nog niet goed te werken. Het is dus nog niet 100% zeker of een paar HomePod mini’s ook geschikt is.

We verwachten dat macOS 11.3 in maart beschikbaar komt voor iedereen met een geschikte Mac.

Meer over het gebruik van HomePod als stereopaar lees je in onze tip.

