Terwijl Apple op de iPhone en iPad de ene na de andere nieuwe Apple Intelligence-functie toevoegt, zien we dat ook de Mac de afgelopen maanden de nodige nieuwe functies op dit gebied gekregen heeft. Maar toch stond de Mac nog niet op gelijke hoogte met de andere platformen. macOS Sequoia 15.3 trekt dat nagenoeg recht, maar als je geen Apple Intelligence gebruikt is er ook nog wat anders om van te profiteren.

macOS Sequoia 15.3: dit is er nieuw

In macOS Sequoia 15.3 voegt Apple allereerst ondersteuning toe voor Genmoji. Deze functie, waarmee je zelf emoji kan maken op basis van een tekstcommando, werd afgelopen december al uitgebracht voor iPhone en iPad. Op de Mac was deze functie om een mysterieuze reden afwezig, maar nu ruim een maand later is het met macOS Sequoia 15.3 alsnog toegevoegd. Je kunt de functie gebruiken in bijvoorbeeld iMessage, maar in principe werkt het overal waar je een emoji kunt invoeren. Je vindt de knop voor Genmoji in het emojischerm van de Mac.

Hou er rekening mee dat dit alleen werkt als je Mac in het Engels staat.

Bekijk ook Alles over Genmoji in iOS 18: unieke emoji voor elke situatie In iOS 18 hebben emoji iets unieks gekregen: als je tussen de talloze emoji nog steeds niet de juiste hebt kunnen vinden, maak je er gewoon zelf eentje. Dit moet je weten over Genmoji!

Voor Apple Intelligence zijn er in macOS Sequoia 15.3 nog meer wijzigingen, specifiek op het gebied van notificatiesamenvattingen. Krijg je een melding met daarin een door AI-gemaakte samenvatting, dan is dit nu cursief gedrukt waardoor het makkelijker te herkennen is. Ook kun je de instellingen per melding makkelijker wijzigen vanaf het toegangsscherm en zijn meldingsamenvattingen in de categorie nieuws & entertainment tijdelijk uitgeschakeld. Er bleek te vaak een onjuiste samenvatting te worden gegeven van een artikelkop die toch al een samenvatting van zichzelf is.

Heb je niks met Apple Intelligence, dan hebben we ook nog een kleine verbetering voor je. Het is met macOS Sequoia 15.3 weer mogelijk om in de Rekenmachine-app berekeningen telkens opnieuw te laten uitvoeren als je op de =-knop blijft klikken. Klik je na 5 x 5 telkens opnieuw op =, dan wordt de uitkomst dus telkens weer met vijf vermenigvuldigd. Dit vereenvoudigd doorlopende berekeningen.

Releasenotes macOS Sequoia 15.3

De Nederlandse releasenotes van macOS Sequoia 15.3 zijn vrij beperkt:

Deze update bevat verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac, waaronder: Rekenmachine herhaalt de laatste wiskundige bewerking wanneer je opnieuw op het isgelijkteken klikt Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

Dit zijn de officiële Engelse releasenotes van macOS Sequoia 15.3:

This update introduces Genmoji, powered by Apple Intelligence, and also includes other enhancements, bug fixes, and security updates for your Mac. Genmoji creation in Messages and other apps

Calculator repeats the last mathematical operation when you click the equals sign again

Easily manage settings for notification summaries from the Lock Screen (Mac with Apple silicon)

Updated style for summarized notifications better distinguishes them from other notifications by using italicized text as well as the glyph (Mac with Apple silicon)

Notification summaries for News & Entertainment apps are temporarily unavailable, and users who opt-in will see them again when the feature becomes available (Mac with Apple silicon) Some features may not be available for all regions, or on all Apple devices.

For information on the security content of Apple software updates, please visit:

https://support.apple.com/100100

macOS Sequoia 15.3 downloaden

Je downloadt macOS Sequoia 15.3 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.