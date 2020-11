iPhone- en iPad-apps op een Apple Silicon Mac

Macs met Apple Silicon hebben onverwachte mogelijkheden. Zo kun je apps draaien die voor macOS, iOS en iPadOS zijn bedoeld. Elke app biedt ongeveer dezelfde ervaring, ongeacht op welk apparaat je het gebruikt. Hoe het werkt lees je hieronder!

Apps zoeken en downloaden op je M1 Mac

Het zoeken van een app is niet heel moeilijk:

Open de Mac App Store op je M1 Mac. Zoek naar een app, bijvoorbeeld die van iCulture. Klik bovenin op iPhone- en iPad-apps. Klik op Download of op het wolkje, als het een app is die je al eerder had geïnstalleerd via jouw Apple ID. De app wordt geïnstalleerd, waarna je kunt klikken op Open.

iPad-apps gebruiken op een M1 Mac

Heb je eenmaal een iPad-gebaseerde app gedownload op de Mac, dan zul je merken dat het in een venster wordt getoond met simpele knoppen. Je kunt met je muis over sommige items bewegen, maar niet alles zal functioneren zoals je op de iPad gewend bent. Ontwikkelaars moeten hun apps optimaliseren voor muis- en toetsenbordbediening voordat het natuurlijk aanvoelt.

De iPad-apps hebben de stoplichtknoppen links bovenin, om de app te minimaliseren, schermvullend te bekijken of in split-screen te gebruiken. Ook kun je het venster kleiner of groter maken, maar het werkt minder prettig als een echte Mac-app.

iPhone-apps gebruiken op Mac M1

Apps die alleen voor de iPhone zijn gemaakt (en die geen iPad-versie hebben) kun je niet resizen. De app zal getoond worden in een klein venster en heeft beperkte functionaliteit. Ook kun je ze niet fullscreen of split-screen bekijken. Het enige wat je met de stoplichtknoppen kunt doen is minimaliseren of sluiten.

Heb je een app die bediend wordt met aanraking, dan zullen sommige functies niet werken. Bij sommige games moet je multitouch- of veegbewegingen doen, die je niet zo gemakkelijk met muisbewegingen kunt nabootsen. Apple heeft hiervoor een oplossing bedacht, al is die niet altijd even gemakkelijk. Je moet hierbij de Ctrl-toets ingedrukt houden terwijl je de multitouch-beweging op het trackpad uitvoert.

Niet alle iPhone-apps zijn vindbaar

Het zoeken naar een iPhone-app levert niet altijd resultaten op. Als je in de Mac App Store zoekt naar een app zul je niet aanvankelijk alleen de Mac-apps te zien krijgen. Pas als je op het linkje voor iPhone- en iPad-apps klikt krijg je ook de mobiele apps te zien. Ze zijn dus vindbaar, maar enigszins verborgen.

De Mac App Store werkt op dezelfde manier als de App Store voor iPhone en iPad. Ontwikkelaars dienen hun apps in, die vervolgens worden bekeken door het reviewteam van Apple. Als ze aan alle regels voldoen worden ze toegelaten. Door nu ook iPhone- en iPad-apps te laten zien, heb je veel meer keuze. Toch zullen niet alle apps te vinden zijn. Zo kun je niet de ING Bankieren-app vinden en ook Google en Facebook hebben ervoor gekozen om hun apps niet op te nemen. Dit betekent dat je geen Instagram of Gmail-app op je M1 Mac kunt installeren. Mogelijk verandert dit nog.

Ontwikkelaars hebben dit gedaan omdat ze ófwel nog bezig zijn met een Mac-geoptimaliseerde app, óf geen zin hebben om de app op de Mac te ondersteunen. Omdat sommige apps ontbreken kun je wel eens op het verkeerde been worden gezet. Vul bij voorkeur de volledige naam in van de app, zoals ‘ING Bankieren’. De kans dat je de gewenste app te zien krijgt is dan het grootst. In dit geval krijg je andere ING-apps te zien, ook van buitenlandse ING-dochters. Hier heb je niets aan.

Wat ook kan gebeuren, is dat ontwikkelaars verschillende prijzen voor hun apps vragen per platform. Zo betaal je voor de Mac-apps van Airmail en Microsoft meer op de desktop dan op mobiele apparaten. In dat geval krijg je alleen de Mac-apps te zien. Een voorbeeld is Microsoft Word, waarbij je alleen de Mac-versie te zien krijgt.

