iCulture Vandaag: dit was maandag 26 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 26 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Updates, updates, updates. Niet alleen hebben we vandaag heel veel appupdates, er kwamen natuurlijk ook updates uit voor iOS, iPadOS en bijna al je andere apparaten. Terwijl je wachtte op het downloaden van de iOS 14.5 update kon je mooi lezen welke nieuwe functies in iOS 14.5 te vinden zijn. Maar we hebben ook een leuke nieuwe feature: je kunt nu foto’s insturen waar je de Apple Maps-auto’s in Nederland hebt zien rijden. En wij laten al die foto’s dan zien op de kaart. Echt geweldig, hoeveel jullie al hebben ingestuurd!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Lees alles over Tile, de Bluetooth-tracker waarmee je spullen kunt terugvinden.

En nu we het toch over Tile hebben: we hebben een vergelijking AirTag vs Tile gemaakt, zodat je een bewuste keuze kunt maken.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Verbeterde media-upload en meer.

Eve for HomeKit (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.2+) - Heb je een Eve Weather, Eve Energy of een van de andere accessoires met Thread-ondersteuning toegevoegd? Dan kun je nu je eerdere metingen overzetten.

Nanoleaf Smarter Series (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Makkelijker Essentials herkennen en toevoegen.

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Plan spraakchats in om deelnemers van tevoren op de hoogte te stellen.

, iOS 9.0+) - Plan spraakchats in om deelnemers van tevoren op de hoogte te stellen. IFTTT (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.2+) - Jaarabonnement om kosten te besparen op je Pro-plan.

+ , iOS 11.2+) - Jaarabonnement om kosten te besparen op je Pro-plan. Natuurroutes Natuurmonumenten (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Nu met QR-Routes.

RDW Voertuig (gratis, iPhone, iOS 12.4+) - Nu ook informatie over land- en bosbouwtrekkers.